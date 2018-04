Vodácká pohoda. Malebný úsek Sázavy pro ty, co milují klid

I když je část řeky Sázavy mezi Kácovem a Šternberkem poněkud mírnější, i tak se zde mohou vyznavači peřejí vyřádit na několika jezech. A kdo hledá památky, toho jistě uspokojí hrad Český Šternberk, kolem kterého řeka protéká.

Jednodenní splutí střední Sázavy jsme absolvovali v průběhu loňského sucha a byli jsme mile překvapeni, že celý úsek byl bez problémů splavný. Díky vodáckým půjčovnám ani nemusíte vlastnit loď a délku trasy si můžete upravit podle sil a časových možností.

Vyplouváme z Kácova

Za start naší plavby volíme městečko Kácov, které leží necelou hodinu cesty z Prahy. V Kácově si můžete prohlédnout barokní zámek s expozicí historických motocyklů a radiopřijímačů a obrazovou galerií. Najdeme tu také malý pivovar, kde se můžete seznámit s postupem výroby piva. Jako vodáci ale raději hned spěcháme k řece, k půjčovně lodí.

Sázava pod Kácovem

Fasujeme rodinnou plastovou kanoi, pádla, vesty a vodotěsný vak na náhradní oblečení. Všechno jsme objednali na webu pár dní dopředu a udělali jsme dobře, protože lodě pod rukama příchozích vodáků rychle mizí.

Vybavení plánujeme navečer vrátit v cíli naší plavby v Ledečku, ale s půjčovnou raději domlouváme i možnost ukončení plavby již v Českém Šternberku. Uvidíme, jak se nám v horkém počasí bude pádlovat. Noříme pádla do vody a vyrážíme po proudu vstříc dobrodružství.

Sázava pod Kácovem líně meandruje středočeskou krajinou, břehy lemují statné vrby a olše a přítomnost civilizace připomínají jen chatky a občasné mosty. Přes popularitu vodáckého sportu a hezké počasí nevidíme na řece příliš vodáků. Vyrazili jsme poměrně pozdě a hlavní vlna vodáků je tedy před námi. Postupně se ukazuje, že do Ledečka asi nedojedeme a budeme si víc užívat koupání a pohody.

Sázavské jezy

Asi hodinu a půl plavby z Kácova přijíždíme k prvnímu jezu u Pelíškova Mostu. Hezká šlajsna vpravo se dá sjet a několik vlnek pod ní pěkně naši kánoi rozkymácí. Zastavujeme hned pod jezem a v kiosku U Čerta si dopřáváme obědovou pauzu. Místo je to na odpočinek v parném dni jako stvořené. Na louce se pase několik koní, dospělí relaxují u vychlazeného piva a děti ve vodě prohánějí rybí potěr.

O asi dva kilometry dále přijíždíme k jezu Mazourov. Přetahujeme loď pod jez, ale někteří vodáci jez opatrně splouvají po šikmé betonové desce. Chce to trochu šikovnosti a vyhnout se kamenům pod jezem, protože v létě je vody málo.

Jez Mazourov můžete při troše šikovnosti sjet.

Další kilometr pádlujeme k Soběšínu a je tu dnešní třetí (a vlastně pro nás poslední) jez. Některé posádky volí splutí šlajsny uprostřed jezu. My raději s dětmi neriskujeme a „koníčkujeme“ po pravé straně. Tři sta metrů pod tímto jezem ještě proplouváme nízký kamenný stupeň a potom nás již řeka unáší k Českému Šternberku.

Cíl v Českém Šternberku

Pod Soběšínem Sázava na pár kilometrů mění charakter. Předtím spíše stojatá řeka ožívá a voda svižně proudí přes kameny a mělčiny. Musíme dávat dobrý pozor, abychom neskončili na mělčině nebo nenarazili na kámen.

Zastavujeme na soutoku s Blanicí, kde se do Sázavy vlévá po Želivce její druhý největší přítok. Voda v Blanici je čistší a chladnější než v Sázavě a na krásné písečné pláži můžeme v klidu lenošit ve stínu olší.

Houkání Sázavského Pacifiku nás probírá ze siesty a my se vydáváme na poslední úsek Plavby. Dávno jsme již vzdali možnost dopádlovat až do Ledečka, i když je nám jasné, že při pravidelném tempu a časném ranním startu bychom to jistě dokázali.

Připlouváme do Českého Šternberka

Zklidněná voda nám připomíná, že jez ve Šternberku se přibližuje a další zákrutou se před námi objevuje silueta stejnojmenného hradu, tyčícího se vysoko nad hladinou Sázavy. Přistáváme před mostem, v půjčovně vracíme vybavení. A za odměnu si v místní cukrárně dopřáváme výbornou zmrzlinu.