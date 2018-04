Podél Sázavy za kvetoucími kandíky. Hezký jarní výlet kousek od Prahy

Poslední most přes Sázavu

Jako dopravní prostředek vám ideálně poslouží vlak, tzv. posázavský Pacifik, který kopíruje řeku a nebudete se tak muset vracet k autu. Výlet můžete začít podle vaší chuti po porci ušlapaných kilometrů. My jsme z vlaku vystoupili v Kamenném Přívoze, odkud řeku sleduje červená turistická značka.

Od zastávky scházíme k řece, kterou překonáváme po silničním mostě – je to mimo jiné poslední silniční most přes Sázavu, poslední most je jen pro pěší v Pikovicích a využijeme ho na konci našeho výletu.

Kdo má rád splouvání řek, jistě Sázavu dobře zná, úsek od Kamenného přívozu do Pikovic patří k nejromantičtějším úsekům. Teď na jaře je řeka liduprázdná a teprve čeká na letní nápor vodáků. My hodnotíme stav vody jako ideální pro plutí a trochu litujeme, že jsme si s sebou nevzali loď…

Posázavská stezka

Vyrážíme po červené značce, tzv. Posázavská stezka patří k nejatraktivnějším úsekům pro pěší turistiku v okolí Prahy. Stezka byla vybudována v délce 6,8 km Klubem čsl. turistů v Praze v letech 1919–1924. Cesta vede po úbočí, občas vystoupá na vyhlídku, odkud se otevírají pohledy na řeku – teď brzy na jaře jsou výhledy o to lepší, že je nestíní olistěné koruny stromů.

Sázava u Pikovic. Teď na jaře ještě řeka čeká na letní nápor vodáků. Chaty u Pikovic

V jednom místě obdivujeme pohled na kamenný viadukt u Žampachu. Tento most patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Evropě a některé zdroje uvádějí, že jde dokonce o nejvyšší most tohoto typu ve střední Evropě. Most tvoří sedm oblouků a jeho výška je 42 m, je jen o necelý metr menší než Nuselský most v Praze.

Překonáváme několik schodišť vytesaných do skály a postupně se objevují chaty. Naproti přes řeku je vidět obec Luka pod Medníkem, známá svou trampskou historií a osadou Toronto. Zdejší trampové Sázavě neřekli jinak než "Zlatá řeka" a téměř po sto letech tu stále můžete najít malinké sruby nalepené na strmých skalách nad řekou.

Sázava nad Pikovicemi

Kvetoucí unikát

To už se nad námi tyčí vrchol Medníku a my uhýbáme vlevo na naučnou stezku, která zde tvoří okruh s více než desítkou zastavení a informačních tabulí. Stezka nás seznamuje nejen s faunou, flórou a přírodními poměry Medníku a jeho okolí, ale informuje rovněž např. o stavbě železniční trati Posázavského pacifiku, řece Sázavě, vodáctví a historii trampingu.

Kandík psí zub V lese kolem Sázavy roste například jaterník podléška.

Nás ale zajímá hlavně rostlina se zajímavým názvem Kandík psí zub. Tato liliovitá rostlina je jediným druhem rodu kandík rostoucím v Evropě a u nás ho najdeme jenom zde. Jde zároveň o nejseverněji položenou lokalitu výskytu kandíku psího zubu. Spolu s několika málo fotografy obdivujeme nádherné květy rostlin, které se prodírají vrstvou listí za sluncem. Kandík patří mezi kriticky ohrožené druhy, a proto s respektem pozorujeme tyto "poslední mohykány".

Zelená značka nás nakonec přivádí do sedla mezi oba vrcholy Medníku. Zdoláváme oba dva a poté po lesní pěšině sestupujeme do Pikovic a pokračujeme k vlakové zastávce Petrov.