U hranic otevřelo pláže koupaliště velké jako čtyři Máchova jezera

"Když jsme se dozvěděli, že tam povolili koupání, vyjeli jsme tam s kamarádem na kole. Koupaliště už tam opravdu funguje. Je vyznačeno bójkami, jsou tam toalety, lavičky i koše na odpadky. Zatím je koupání na vlastní nebezpečí, protože tam není plavčík. Vykoupali jsme se, voda byla studená, ale úplně čistá," říká Josef Růžička, který si vyjel na cyklovýlet k Berzdorfskému jezeru z Hrádku nad Nisou.

Berzdorfské jezero Leží v Německu jihozápadně od města Görlitz poblíž hranic s Polskem. Je to zatopený hnědouhelný důl, který má název podle blízké obce Schönau-Berzdorf. Vodní plocha: 960 ha Max. hloubka: 72 m Objem vody: 330 milionů m³ Délka břehu: 15,5 km Délka přístavu: 500 m Kolem jezera vede 18 kilometrů dlouhá cyklostezka, v okolí jsou i možnosti projížďky na koních. Co tam bude: přístav, kemp, parkoviště, centrum vodních sportů, golfové hřiště, budují se volejbalová hřiště a stezka pro koně. Nevšední stavbou bude také vodní hrad na bukových pilířích, jezero je velmi vhodné pro windsurfing a jachting, Hlavním magnetem by se mělo stát potápěčské centrum a skleněný tunel vedoucí pod vodní hladinou.

Oficiální otevření jezera se mělo konat už loni. Voda z Lužické Nisy přitékající kilometr dlouhým potrubím o průměru 1,6 metru však jezero plnila pomaleji, než autoři projektu počítali.

Nyní chybí do konečného stavu asi 15 milionů kubíků vody, což znamená, že se hladina jezera zvedne ještě o dva a půl metru. Největší hloubka pak bude 72 metrů.

Přítokem zbývajících milionů kubíků vody z Lužické Nisy se vodní plocha zvětší na plánovaných 960 hektarů, což znamená, že bude přibližně čtyřikrát větší než Máchovo jezero.

Přijíždějí jachtaři i cyklisti

"My už máme na jezeře kajutovou plachetnici asi tři nebo čtyři roky. Na jaře a na podzim tam jsou přímo skvělé podmínky pro jachtaře. Vodní plocha je tak velká, že když se tam rozfouká, udělají se opravdu velké vlny. Naši sedm a půl metru dlouhou loď nám rozbily už dvakrát. Jakmile tam budou dokončena všechna naplánovaná zařízení, nebude mít tohle jezero široko daleko konkurenci," míní Darek Syrůček z Lázní Libverda.

Ještě před otevřením koupaliště byla dána do provozu osmnáct kilometrů dlouhá asfaltová cyklostezka kolem celého jezera. Hodí se i pro in-line bruslaře.

"Na kolo je to dobré, na kolečkové brusle moc ne. Povrch je rovný, hladký, ale je tam jeden úsek, na kterém asfalt chybí. Což je při jízdě nepříjemné. Dozvěděl jsem se, že tam musí zachovat nějaký koridor pro živočichy," říká Michal Havlát z Liberce.

Na otevření celého areálu se těší především obyvatelé Frýdlantského výběžku, kteří to mají k jezeru dvacet kilometrů. "My tady v okolí žádné pořádné koupání nemáme, tak je to pro nás obrovská příležitost," tvrdí starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Berzdorfer See vzniklo na místě bývalého lignitového dolu, ve kterém se začalo těžit v roce 1835. Za největšího rozmachu zde pracovalo sedm tisíc lidí a těžilo se až 50 tisíc tun hnědého uhlí denně. Důl byl zavřen v roce 1997.