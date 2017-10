Liduprázdnou pustinou Labských pískovců do Saského Švýcarska

Může se hodit Na Wanderbus s jízdenkou Labe-Elbe

Do Cunnersdorfu jezdí výletní autobusová linka č. 244, tzv. Wanderbus (sezónní jízdní řád ohraničují data 01.04. a 31.10.) . Nástupním místem je Königstein, u některých spojů pak Bad Schandau. Platí zde přeshraniční síťová jízdenka Labe-Elbe. Jediné negativum představuje horší provázání s příjezdy a odjezdy vlakových spojů směrem k nám. Motoristé mohou využít parkoviště za jihozápadním okrajem obce, kde se též lze napojit na značené cesty. Alespoň dle map. A dobrá mapa tvoří základ. Nynější situaci, která se samozřejmě kdykoli může změnit, nejreálněji zobrazuje například podrobná aktuální mapa Saského Švýcarska. Tu zakoupíte uvnitř návštěvnického centra na nádraží v Bad Schandau. Tip autora

Celková délka výletu činí zhruba 17 kilometrů. Pokud zrovna nepatříte mezi vyznavače totální samoty a meditace uprostřed lesa, tak doporučuji rozdělit ji do dvou kratších půldenních výletů. Během prvního si projít Katzfels, Signal a přidat k nim ještě Spitzstein, plus třeba Rotstein. Výhledy z Katzfels jsou nejhezčí odpoledne, jelikož krajina je efektně osvětlena západním sluncem. V rámci druhého výletu, tentokrát delšího, si z obce Bielatalu nejprve odskočte na Lampertstein a poté do ostatních atraktivních skal poblíž východiska. Internet

www.sachsen-erkunden.de