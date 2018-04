Saské Švýcarsko jako na dlani. Vyhlídky ze skal, které si oblíbil i Karel May

56 skalních hradů v Českosaském Švýcarsku

Skalní hrady se kdysi stavěly vysoko v horách k ochraně kupeckých cest z Čech do Saska a Lužice. Kolem 15. století se ale přestalo jejich majitelům dařit, a tak hradní páni využívali výhodného terénu k přepadávání kupeckých karavan. Většinu loupeživých hradů pak zničila vojska a jejich zbytky zchátraly. V Českém a Saském Švýcarsku je k vidění 56 takových skalních hradů a právě na jeden z nich vede náš dnešní výlet.

Cílem jsou mohutné skalní věže s hradem Neurathen a skalním mostem Basteibrücke zhruba 15 kilometrů od Hřenska. Pojedete vlakem z Děčína přes Bad Schandau, vystoupíte na zastávce Kurort - Rathen a hned z nádraží je uvidíte. Na jedné z nich se podle směru větru točí čarodějnice na korouhvičce.

Hodinové stoupání lesem a skalami

Dojdete k přívozu, kde Labe rozděluje lázeňské městečko na Oberrathen (horní) a Niederrathen (dolní). Cesta přívozem tam a zpět stojí 1,30 euro, a na druhé straně řeky vás čeká asi hodinový výstup.

Trasa po modré přes městečko záhy prudce uhne doleva a zvolna stoupá lesem a skalami. Podél nádherných vyhlídek na Labe dojdete k vysokému dřevěnému plotu z kůlů, za nímž se tyčí skalní hrad Neurathen.

Zaplatíte vstupné 1,50 euro a už jste na místě bývalého strážního hradu ze 14. století, jehož zbytky jsou stále patrné. Při prohlídce vedoucí po železných lávkách a žebřících si uvědomíte, jak nedobytný hrad byl. Můžete prozkoumat také zasklenou maketu hradu z dob jeho největší slávy, za pozornost stojí i velký prak, koule či kamenná cisterna na vodu.

Z hradu je úžasný rozhled, vidíte celé skalní město i do propasti Mardertelle.

Jako na dlani máte i skalní divadlo Rathen pro 2 tisíce lidí, jedno z největších divadel pod širým nebem v Sasku. Už od roku 1936 sem od května do září jezdí milovníci oper, pohádek, romantických příběhů, ale i fandové divokého západu. Do místního repertoáru patří totiž i Vinnetou. Ostatně právě tady, v krajině Labských pískovců, nacházel Karel May inspirace pro své příběhy.

Unikátní vyhlídka

Jenom pár kroků od hradu je snad nejlákavější turistická atrakce Saského Švýcarska, vyhlídková terasa Bastei s prvním skalním turistickým mostem v Evropě - Basteibrücke. Most, vzpínající se nad řekou ve výšce 194 metrů, byl původně celý ze dřeva, do dnešní podoby byl přestavěn z pískovce roku 1851. Most o délce 76 metrů překlenuje propast Mardertelle neboli Kuní jáma a nabízí působivé vyhlídky na řeku Labe, stolovou horu Lilienstein, Pfaffenstein či na nedalekou pevnost Königstein.

Po občerstvení ve vyhlídkové restauraci Bastei pokračujte po silnici na Amselsee k placenému parkovišti, odkud cesta klesá po dřevěných a kamenných schodech skalními labyrinty ke Kosímu jezeru. Cestou budete obdivovat bizarní skalní útvary, třeba Malou a Velkou Husu, Lokomotivu, Pletený úl či Hlídače údolí.

Od jezera, kde si můžete vypůjčit za 2 eura loďku a prohlížet si skály z vodní hladiny, zbývá už jen kousek podél potoka zpět do Niederrathenu. Po levé straně spatříte můstek a u něho nádrž plnou ryb a kachen. Je tu v provozu rybí bufet, nabízející nejrůznější speciality.

Po 10 minutách pak dojdete na lázeňské náměstí, kde vám čekání na přívoz zpříjemní světelná fontána či řada rázovitých hospůdek na nábřeží.