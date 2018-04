Nepropadl by ani špendlík. "Sardinky" v pekingském metru, hit internetu

Pokud jste někdy měli pocit, že víc nacpaná podzemka už být nemůže, pak jste na omylu. Videozáznam z dopravní špičky v pekingské podzemní dráze na trase 13 zachycuje tisíce cestujících, namačkaných na nástupištích doslova jako sardinky.

V momentě, kdy přijíždí vlak, nastává bitva o to, kdo se dostane dovnitř a kdo ven. Tlačenice a strkanice ovšem jsou pro popis této události slabá slova, v jedné videosekvenci je možné vidět cestujícího, který se opakovaně snaží vystoupit, zatímco zřízenec ho tlačí dovnitř. Je to jako výměna zajatců, za jednoho šťastlivce, kterému se podaří dostat ven, natlačí se další dovnitř jako do plechovky.

Video, které natočil jeden z cestujících 18. července, láme rekordy sledovanosti. "Až budete příště v metru, místo stížností si můžete jen oddechnout, že nejste v Pekingu," napsal britský list Telegraph

.

Pekingské metro sice patří k nejdelším a nejlevnějším na světě, nicméně v počtu přepravených pasažérů ho předčí podzemky v Tokiu a Soulu. Ale asi jen v Pekingu si může cestující, který v tlačenici přijde o vlastní obuv, zapůjčit náhradní pár od výpravčího.