Sardinie, to jsou překrásné pláže i drsné vnitrozemí

Může se hodit: Všeobecné informace: Sardinie je druhým největším ostrovem Středozemního moře hned po Sicílii. Od roku 1948 je autonomní oblastí Itálie. Dělí se na čtyři provincie – Cagliari, Nuoro, Sassari a Oristano. Hlavním městem je Cagliari. Na Sardinii žije asi 1,6 mil. obyvatel, z nichž 80 procent mluví sardinštinou, řečí podobnou italštině. Je velmi obtížné se mimo turistická střediska domluvit jinými jazyky. Ceny se velmi podobají pevninské Itálii, obecně lze říci, že sever ostrova je dražší, jih levnější. Ceny v srpnu stoupají až na dvojnásobek oproti ostatním letním měsícům. Z hlediska geografického je Sardinie ostrovem hornatým. Hory zabírají téměř 80 procent celkové rozlohy 24 090 km2. Z hlediska turistického lze Sardinii rozdělit na sever, charakterizovaný především větší koncentrací turistických středisek a také vyšších cen, a na jih, který je poněkud izolovanější, avšak jsou zde nižší ceny a nebývá zde tolik turistů jako na severu. Obecně lze říci, že cestovní kanceláře obvykle směřují turisty na sever ostrova. Avšak i přes postupující turistický boom je Sardinie oblastí, která je v porovnání s ostatními turistickými oblastmi Středozemního moře nejméně zasažena drsným turistickým průmyslem, který velí podél pobřeží stavět desítky kilometrů hotelových a apartmánových komplexů. Spíše zde narazíte na menší stavby, obvykle citlivě zasazené do přírodního prostředí. Jak se dostat na Sardinii:

letecky: Praha – Cagliari, cena cca 10 000,- Kč, s jedním přestupem. Cena se dá snížit při letu s nízkonákladovými společnostmi do Říma. Na místě lze půjčit auto, dá se popř. využívat i služeb autobusové a v některých oblastech i železniční dopravy. autem a lodí: trajekty odjíždějí z Janova, Livorna, Civitavecchie, Fiumincina. Janov a Livorno jsou z ČR nejblíže, Livorno, ač o trochu dále z ČR než Janov, je nejvýhodnější, neboť trajekt z Janova jede déle a je dražší. Je nutné být v nejméně dvouhodinovém předstihu v přístavu, trajekty odjíždějí na minutu přesně. Přeprava trajektem je zcela bez problémů, Středozemní moře je obvykle klidné a nehrozí žádná rizika. K lodnímu lístku lze přikoupit kajutu. Nemáte-li kajutu, není to problém. Zejména na nočních linkách je obvyklé, že spíte tam, kde si najdete místo. Denní linky jsou rychlejší (od 5 hodin), naopak noční linky jedou asi 9 hodin (trasa Livorno – Olbia). Lodní lístky doporučuji koupit v co největším předstihu, existuje celá řada slevových akcí, např. auto za 1 euro. Při včasném nákupu lze zpáteční cestu trajektem Livorno - Olbia pořídit pro dvě osoby v osobním automobilu kolem 150 eur. Největšími společnostmi jsou Moby, Lloyds Sardegna, Sardinia Ferries. Ceny a podmínky se liší dle jednotlivých dopravců, doporučuji shlédnout jejich www stránky. Při objednávce po internetu je obvykle nutné platit kartou, objednávky taktéž zařizují některé cestovní kanceláře. Pro vyznavače obytných automobilů existují speciální trajekty, které vám umožní být po celou dobu plavby u auta, což je na standardním trajektu zakázáno. Ubytování: Sardinie nabízí poměrně širokou škálu ubytovacích kapacit, které lze rezervovat přes cestovní kanceláře v ČR nebo po internetu. Ponechat shánění ubytování na poslední chvíli je možné, ale nedoporučoval bych to zejména v srpnu. Sardinie je především oblíbenou dovolenkovou destinací pro kontinentální Itálii, která má v srpnu dovolenou. Tomu odpovídají ceny, které mnohdy rostou až na dvojnásobek, a také počet lidí. Sardinie dále nabízí hustou síť kempů, které jsou poměrně slušně zařízené, ceny v nich se pohybují od 8 € za osobu. V srpnu však není problém najít kemp, kde budou požadovat i 20 € za osobu. Stanování ve volné přírodě je oficiálně zakázáno, nicméně není nijak neobvyklé a je možné.