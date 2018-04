Nejkrásnější pláže Itálie i divoké hory. Podzimní dovolená na Sardinii

Druhý největší italský ostrov přezdívaný L'isola del Vento (Větrný ostrov) turisté objevili teprve před padesáti lety a dodnes se na mnoha místech nedomluvíte jinak než italsky. Panenská příroda v různých podobách zdobí sardinský venkov ve všech koutech.

Národní park Gennargentu

Pokud si na dovolené chcete vychutnat moře i hory, vydejte se z letiště v Cagliari 150 km po východním pobřeží na sever. Právě zde se rozkládá národní park pohoří Gennargentu a Orosejského zálivu, ráj milovníků pěší turistiky, vodních sportů, potápění, dobrého jídla a vína.

Ideálním výchozím bodem k průzkumu této části ostrova je vesnička Santa Maria Navarrese. Oblast položená na sever od ní je obydlená velmi spoře, povětšinou jen pastevci ovcí či koz. Ty se často po skalnatých pahorcích potulují samy a cinkání jejich zvonců se mísí se zpěvem cikád. Pobřeží po desítky kilometrů opisuje stezka poskytující pěším vytrvalcům dechberoucí pohledy na přírodní amfiteátr pískovcových útesů a mořského příboje.

Trasy ve vnitrozemí parku jsou většinou neznačené, proto se na delší túru nepouštějte bez průvodce. Za příplatek ho můžete mít sami pro sebe, skupinový celodenní výlet vyjde na 30 eur. Ráno vás džípem vyvezou do hor a po několika panoramatických zastávkách s výkladem vysadí, vybaví mapou či zkušeným horalem a nechají na pospas slunci. Pak už jen stačí, abyste došli například na pláž Cala Goloritze, odkud vás v podvečer vyzvedne motorový člun. Túry pro rodiny s dětmi, vyjížďky na koních i adrenalinové aktivity pro nezlomné horolezce pořádají například Cooperativa Goloritze (www.coopgoloritze.com). Výklad je sice pouze v italštině, krása místní přírody však hovoří sama za sebe.

Cala neboli zátoka

Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala Sisine, Cala Luna, Cala Gonone. Východní pobřeží Sardinie se pyšní nejhezčími plážemi v Itálii a podle hrdých domorodců jsou také jedny z nejkrásnějších na světě. Kromě bělostného písku či oblázků omývaných průzračnou vodou, majestátních útesů a tajemných jeskyní jim na jedinečnosti přidává i skutečnost, že na většinu z nich se lze dostat pouze po svých nebo po vodě. V některém z přístavů však není problém domluvit pronájem člunu (www.giteingommone.it) či okružní plavbu lodí. Ty trvají celý den a vyjdou na 30–50 eur, v závislosti na počtu navštívených pláží a velikosti plavidla. Záleží jen na vás, zda chcete panenskou pláž sdílet s 15 nebo se 60 vodomily.

Turistické stezky opisují pobřeží Orosejského zálivu v délce několika desítek kilometrů. Sardinské pobřeží je rájem potápěčů.

Vhodným útočištěm před spalujícím vedrem může být některý z veřejně přístupných jeskynních komplexů. Například v Grotta del fico můžete v příjemných 17 °C obdivovat stalaktity, stalagmity i stalaktáty, poslechnout si příhodu o fíkovníku, díky němuž byla jeskyně objevena, či o smutném osudu vzácných tuleňů středomořských, kteří ještě nedávno v jeskyních schovávali před dravci svá mláďata.

Tip na dovolenou Objevte krásy Sardinie i vy. Vydejte se do Itálie pomocí Dovolená.iDNES.cz.

Členité útesy, z nichž příboj bez ustání hladově ukusuje, jsou také ideálním útočištěm mořské fauny i flóry. Pokud se rádi potápíte nebo jen šnorchlujete, je na co se koukat. Při hladině a na slunných místech se vyhřívají malé barevné rybky, na dně a ve skalních útvarech pak ryby větší, hodné respektu. Třeba takové setkání s mořským ďasem nebo barakudou je o poznání příjemnější v restauraci než v tmavé jeskyni. Při troše štěstí a trpělivosti narazíte i na korály, hvězdice či chobotnici, žahavé medúzy se na sardinském pobřeží vyskytují výjimečně.

Cala Goloritze je jednou z nejkrásnějších pláží v Itálii a podle místních dost možná i na světě.

Ovčí většina a tajemství dlouhověkosti

Podle nedávného zápisu do Knihy Guinnesových rekordů žije nejstarší rodina na světě právě zde, v provincii Ogliastra. Devět sourozenců Mélisových by na narozeninovém dortu dohromady sfouklo 818 svíček, přičemž nejstarší sestra si již napočítala 105 křížků. Pamětníků narozených před rokem 1902 na ostrově žije přes 370. "Nikdo pro tento fenomén nemá vědecké vysvětlení," usmívá se tajemně Francesco Attene z nedalekého městečka Nuoro. "Místní jsou však přesvědčeni, že jim na síle a elánu přidává poklidný životní styl, pravidelná fyzická aktivita a strava produkovaná místním tradičním zemědělstvím," vysvětluje pětadvacetiletý mladík.

Důvěryhodnosti dodává jeho teorii přítomnost významné ovčí populace, která tu lidskou pětkrát převyšuje a zajišťuje jí dostatek mléka, například k výrobě pikantního sýra pecorino sardo. Ovčí mléčné výrobky, na rozdíl od kravských, totiž snižují hladinu cholesterolu a rozpouštějí cévní usazeniny. Panenský olivový olej a správně dávkované červené víno mají na lidské zdraví také prokazatelné pozitivní účinky.

Ovčí populace Sardinie pětkrát převyšuje tu lidskou.

Spíše než do restaurace se však tyto dobroty vydejte ochutnat na farmu. Ukazatelů s nápisem Agroturismo potkáte nepočítaně a zavedou vás do gurmánského ráje. Přibližně za 30 eur můžete spořádat sýra, uzenin, masa a vína, co se do vás vejde. Nenechte si ujít kozí ragú ani taštičky culurgiones plněné směsí sýra a brambor, zalité tomatovou omáčkou. Pokud vám svědomí dovolí, poručte si i hlavní místní specialitu, kterou je porcheddu neboli selátko na rožni. Dobré trávení zajistí doušek vinného likéru mirto, ochuceného plody bájné myrty. Pak už zbývá jen se odkutálet někam do stínu olivového hájku a dopřát si zaslouženou siestu...