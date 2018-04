Sarajevo - krásné ale poničené město

17:26 , aktualizováno 17:26

Jak vypadá Sarajevo? Jak se změnila jeho tvář po pěti letech, kdy tu skončila válka? Byla jsem mile překvapena. Opravdu se to zlepšilo. Samozřejmě, že když přijedete do Sarajeva, uvidíte stopy po válce. Bylo by naivní, myslet si, že se taková masakrující válka zahladí za pár let, ale přece už je to něco jiného… Před pěti lety jsme projížděli spálená místa, průhledné domy - okna beze skel, rozsypaná otřesy. A jak tedy museli být otřeseni lidé, kteří tu byli čtyři roky v obklíčení!?