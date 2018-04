Santa Fé: nejoriginálnější město USA

Snad největší zásluhu na jedinečnosti Santa Fé má skutečnost, že veškeré stavby ve městě jsou vyvedeny v některém z dvaatřiceti odstínů hnědé - od světle krémové až po tmavou barvu mokré půdy. Vděčí za to zákonu z roku 1958, který nařídil, aby veškeré nové i rekonstruované budovy reprezentovaly jednotný styl architektury vycházející z tradic tzv. adobe.

Tímto výrazem se označují nejen stavební materiály založené na směsi jílu a písku, ale i stavby zhotovené z tohoto materiálu, případně související styl architektury.

Z jílovité hlíny se vyrábí jednak cihly (které se nevypalují v peci, ale pouze suší), zároveň se však používá jako omítka. Anglické slovíčko adobe totiž vychází ze španělského adobar, které má mnoho významů, a jedním z nich je "omítat".

Budovy z hlíny sušené na slunci (resp. ve stínu) jsou rozšířené zejména na Blízkém východě (kde donedávna stávala i největší hliněná stavba na světě – citadela v íránském Bamu), v Severní Africe a ve Španělsku, ale podobnou technologii používali po několik tisíciletí i původní obyvatelé amerického kontinentu, takže jsou k vidění i v Peru nebo Mexiku.

Hlavní výhodou staveb z těchto ryze přírodních materiálů je jejich izolační schopnost, takže nepropouští sluneční žár a neakumulují horko tak, jako spousta modernějších stavebnin.

U MYL SE A ODEŠEL

Vzhled některých budov v Santa Fé připomíná původní stavby starých indiánů, tzv. puebla. Hliněné příbytky mají charakteristické oblé hrany a z jejich fasád tu a tam vystupují dřevěné trámy a žlaby. Samozřejmostí je plochá střecha.

Jednotné architektuře podléhají rodinné domy, obchody, kaple, banky i šestipatrové hotely. Stáří v tomto případě nerozhoduje. Vzhled starých španělských puebel mají i novostavby, zkolaudované před pár dny.

Vyšší budovy a mrakodrapy, tolik charakteristické pro desítky jiných amerických měst, byste v Santa Fé hledali marně. Neobvyklá je i absence automobilů. Samozřejmě ne úplná, nýbrž dostatečná k tomu, aby mohlo být centrum označováno jako "walker friendly" – přátelské k chodcům.

Nevelké město má necelých 60.000 obyvatel a většina místních památek a atrakcí se dá obejít pěšky.

Prohlídku je možné začít například u katedrály sv. Františka z Assisi, která patří k nejobdivovanějším stavbám historického jádra. Nachází se v ní vzácná soška La Conquistadora, kterou si přivezli španělští přistěhovalci v 17. století.

Nedaleko katedrály stojí Loretta, gotická kaple postavená v roce 1853. Nejzajímavější na ní, nebo spíše v ní, jsou schody ze dřeva s 33 stupínky, které se dvakrát otáčejí kolem své osy, aniž by měly jakoukoliv vnitřní podporu. Jsou postaveny bez hřebíků, šroubů a nemají ani vnitřní sloup, do kterého by byly zasazeny.

Jméno mimořádně zručného stavitele, který tento malý technický zázrak zhotovil, se nezachovalo. Ví se jen, že po několika dnech a nocích usilovné práce požádal o dvě vany vody na umytí a odešel, aniž by dostal zaplaceno.

Z dalších svatostánků stojí za zmínku nejstarší americká kaple San Miguel a půvabné Sanctuario de Guadalupe, do něhož před dvěma sty lety přicházeli děkovat za ochranu poutníci, kteří do města dorazili po mnoha týdnech vyčerpávajícího putování.

PŘES HORY A POUŠTĚ

Santa Fé bylo konečnou stanicí slavné obchodní cesty nazývané Santa Fé trail. Protože v minulosti bylo od zbytku osídlené Ameriky odděleno nejenom horami a pouští, ale i hordami indiánů, kteří bránili svá území před nezvanými hosty, cesta byla velice nebezpečná. S každou karavanou šlo osm mul, které mohly utáhnout více než dvě tuny zboží (nádobí, látky, nože, nářadí).

Každé jaro se navíc vydalo sto plně naložených vagónů z Missouri na 1255 km dlouhou trasu přes Kansas a prérii až do Nového Mexika. Karavana denně ušla kolem třiceti kilometrů a pokud se jí povedlo vyhnout všem nástrahám, za šest až osm týdnů dorazila do cíle. V Santa Fé se prodalo zboží a unavená zvířata se vyměnila za čerstvá, vagóny se naložily zlatem, stříbrem, kůžemi a jelo se zpátky.

A TRAKCE PO CELÝ ROK

Kultura původních obyvatel Ameriky je v Santa Fé stále živá a indiány potkáte ve městě zcela běžně. Nejčastěji na ně narazíte na hlavním náměstí, kde prodávají své tradiční rukodělné výrobky.

Pokud se vám zdá nabízený sortiment chudý a málo pestrý, zavítejte sem ve druhé polovině srpna. To si určitě vyberete. Obrovský prodejní festival, který zde v tuto dobu probíhá, patří totiž k největším akcím svého druhu na celém světě. Účastní se jej přes tisíc zručných indiánských umělců a řemeslníků, prodávajících originální šperky, hliněnou keramiku, proutěné zboží, zdobené čelenky, ručně tkané látky a další produkty, které v podobné kvalitě a výběru jen tak neuvidíte.

Neprohloupí ani ten, kdo do města zavítá v době vánoc. Nejenže se vyhne obrovským vedrům, které tu panují v letních měsících, může počítat i s nevšedním vizuálním zážitkem, který představuje místní vánoční výzdoba. Nejpůsobivější je večer, když se ulice se rozzáří světlem svíček. Nikoliv elektrických, jak bývá zvykem u nás, nýbrž pravých voskových. V okolí domů najdete tisíce svérázných lampionů z papírových pytlíků zatěžkaných pískem, ve kterých jsou svíčky zastrčeny. Světlo pak nádherně probleskuje hnědým papírem a má stejnou barvu jako stěny všech hliněných staveb.

ULICE GALERIÍ

Žádný z návštěvníků by si neměl nechat ujít návštěvu unikátních muzeí, kterých je ve městě více než desítka. Pokud jsou zrovna zavřeny anebo vám nezbývá na vstupné, nemusíte zoufat. Tím nejlepším "muzeem" je totiž pro mnohé legendární ulice Canyon Road, téměř dva kilometry dlouhá alej, lemována desítkami soukromých galerií, studií a ateliérů. Většina z nich žije z příležitostného prodeje vystavovaných děl, takže za vstup se neplatí.

Prohlížením a obdivováním nekonečného množství obrazů, soch, plastik a dalších artefaktů se dá strávit i několik dnů. Santa Fé je svým bohémským prostředím proslulé a třetí příčka stupínku "nejumělečtějších měst USA" je pouze jedním z mnoha prestižních titulů, kterým se může toto město s nezaměnitelným geniem loci pochlubit.