Santa Claus: těžký byznys na polárním kruhu

Rovaniemi je šedesátitisícové město poblíž polárního kruhu, vstupní brána do finského Laponska. Dnes tuto oblast vyhledávají turisté z celého světa, hlavně v zimě. Santa Claus Village, která leží 8 km severně od Rovaniemi, je ideální destinací pro každého, kdo kult Santa Clause vyznává. Právě tam totiž údajně sídlí, a to celoročně!

Cesta k němu navíc není vůbec náročná - letecky to zvládnete za půl dne, jen s jedním přestupem v Helsinkách. To je přece oproti výpravě na severní pól, kde Santa žije podle Američanů, úplná hračka.

"Některé společnosti, hlavně ty anglické, organizují k Santovi i jednodenní výlety. V takovém případě do Rovaniemi přicestují charterovým letem a z letiště je přímo do Santa Claus Village přepraví autobusy označené jmény s vánoční tematikou. Třeba Rudolf, Elf, nebo Hvězda," popisuje Češka Blanka Schusterová, která na polárním kruhu několik sezon pracovala jako turistická průvodkyně.

I běžný turista se ale k Santově "úřadu" dostane bez problémů.

Santa Claus Village

Audience u samotného Veličenstva

Na audienci u samotného Santa Clause, finského Joulupukki, se čeká ve frontě i několik hodin. Od loňska ale funguje nový systém návštěv, který má jednak zajistit snadnější evidenci turistů (odkud kdo přijel) a zároveň zkrátit čekání na Santu.

Když je tedy třeba, obvykle kolem Vánoc, zprovozní se druhý vstup do budovy, takže Santové pak úřadují hned dva najednou. Vy to ale ani nepostřehnete, elfové vás přivedou temnou chodbou plnou pohádkových postaviček až do Santovy ”kanceláře”, starobylé světničky.

Santa, oblečený ve svém vánočním kostýmu, se dá se svými malými i velkými obdivovateli hned do řeči, zeptá se, odkud přijeli, jestli byli letos hodní a samozřejmě slíbí, že si ke každému z nich na Štědrý den najde cestu, pochopitelně i s dárečky. Z pohádkové atmosféry vás pak ale rychle vyvede účet, který vám vystaví usměvaví elfové. Když si totiž objednáte z vašeho setkání se Santou velkou fotku, zaplatíte 20 euro. Pět malých fotek vás bude stát 30 euro. Byznys je holt byznys.

"Těch 'pravých' Santů jsem během prosince potkávala denně asi deset," líčí své poznatky průvodkyně Blanka. "Když jsem měla na starosti britské turisty, mým úkolem bylo povídat jim nejrůznější báchorky o Santovi a jeho pomocnících. Oni při tom do sebe samozřejmě ládovali hamburgery, hranolky a všechno to prolévali colou, protože zdravá finská kuchyně jim nic neříká. Francouze naopak zajímala fakta, chtěli nasbírat co nejvíc informací o životě v Laponsku, baví je totiž srovnávat odlišné kultury."

Od kdy Santa nosí svůj červený kabát? Existuje hned několik názorů na to, jak vznikla současná podoba Santa Clausa. Jedna verze připisuje autorství společnosti Coca-Cola. Ta totiž začala Santu, jako obtloustlého chlapíka v červeno-bílém oblečku, používat ve svých vánočních kampaních ve 30. letech. Jiní ale tvrdí, že přesně takového Santu znali lidé už mnohem dřív.

Made in Lapland, nebo China?

V 50. letech vesničku tvořilo jen několik srubů. Dnes je to moderní komplex restaurací a prodejen se suvenýry, které vlastnoručně vyrábějí Sámové (nejstarší etnická skupina žijící v Laponsku). Mimochodem - tyto suvenýry najdete v Laponsku všude, nejen v Santově vesničce. Koupit si můžete laponské pletené zimní doplňky nebo třeba takzvanou kuksu – dřevěný hrníček na vodu. A vyhlášené jsou dobroty z různých severských bobulí. Kuksa - dřevěné, ručně vyráběné "hrníčky" V obchodech se suvenýry se bohužel prodávají i výrobky "Made in China". Je to docela škoda, protože tím v očích návštěvníků klesá hodnota i těch opravdu kvalitních věcí. "Já svým klientům vždycky doporučuju navštívit obchod s finským designem, který v Santa Claus Village funguje také. Každá finská rodina má doma něco z domácí produkce, jsou pyšní na své výrobky, ať už jde o textílie značky Marimekko anebo třeba bytové doplňky od architekta Alvara Aalta," radí Blanka Schusterová. Napište Santovi Vesnička je zároveň sídlem Santova poštovního úřadu, polární kruh má své oficiální razítko už od roku 1950. Elfům, skřítkům v červených čepičkách, projde každý rok rukama 600 až 700 tisíc dopisů adresovaných Santovi, na ty se zpáteční adresou dokonce odpovídají. Nejvíc píšou Santa Clausovi Angličané, Italové a Poláci, dopisy ale chodí z více než 190 zemí. Adresa

BOX: Adresa Santa Clause

Finsky: Joulupukki, 369 30 Napapiiri, Suomi

Anglicky: Santa Claus, 369 30 Arctic Circle, Finland Na poště můžete elfům zanechat adresu svých známých, na Vánoce pak obdrží od Santy malý dárek. Svá vánoční přání ale můžete rozeslat i sami, k dispozici je totiž poštovní schránka, která se vybírá jednou ročně, právě před Vánocemi. "Turisté se často a rádi fotografují u čáry, která má znázorňovat, kudy prochází polární kruh. Vtipné je, že ten se podle určitých fyzikálních zákonitostí posouvá, takže právě teď je asi o tři kilometry severněji. Uznávám ale, že tohle jinak vyřešit nejde," dodává ještě s úsměvem průvodkyně. Santa Park Zhruba dva kilometry od vesničky najdete další atrakce v takzvaném Santa Parku. To je zábavní centrum umístěné ve skalách, v podzemí. Turisté si tam můžou vyzkoušet různé zimní aktivity, děti se v elfí škole učí zdobit cukroví a elfové pak taky předvádějí svou taneční show. Nedaleko jsou i sobí a husky farmy, které nabízejí lidem jízdu se spřežením. A oblíbené jsou projížďky na sněžných skútrech. Ať už Santovi fandíte, nebo ne, v jeho vesnici tomu kouzlu určitě alespoň na chvíli propadnete. A pokud přeci jen trpíte alergií na veškeré vánoční šílenství, zkuste se do Laponska vypravit jen tak, třeba v létě. Uvidíte, že i tenhle studený kus světa má něco do sebe.





