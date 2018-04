Kam v Česku na sáňky. Přehled oficiálních i neoficiálních tratí

Čtyři kilometry dolů z kopce s převýšením 350 metrů, to je jízda! Užít si ji můžete ve Špindlu ve Snow and Fun parku. V ceně 240 korun za osobu (pro rodinu se dvěma dětmi za 850 korun) je zapůjčení saní, doprava autobusem na start a po jízdě zase zpátky do centra města. Děti do 7 let, které pojedou na jedněch saních s rodiči, neplatí nic. Otevřeno je denně, od úterý do soboty se jezdí také večer.

Jen si to představte. Zatímco ostatní sjíždějí horské kopce na lyžích a mají práci s tím, aby udrželi balanc, vy si pohodlně sedíte na saních, kocháte se výhledem a ještě můžete svézt děti. Přesně tohle umožňují sáňkařské dráhy, které najdete už i na českých horách.

Horská střediska nejen v Krkonoších reagují na stoupající zájem o tento druh zábavy. Navíc nemusíte spoléhat jen na oficiální dráhy, jezdit můžete i mimo ně. Sice nenabízejí žádný servis okolo, ale zase se na nich svezete zadarmo.

Někde musíte mít saně s brzdou

Pokud by se vám svezení ve Špindlerově Mlýně například vzhledem k velikosti vaší rodiny prodražilo, můžete se vydat na skoro stejně dlouhou dráhu na Černou horu u Janských Lázní. Vstupné se tam neplatí, ale zadarmo to nebude. Na start se musíte dostat lanovkou (cesta pro dospělého je nahoru za 120 korun, junioři to mají za 100 a děti od 3 do 10 let za 80 korun). Saně vám tu půjčí za 230 korun na den, můžete si však přivézt svoje.

Úplně zdarma můžete jezdit na dráze v krušnohorských Klínech, kde se na bezpečné šestimetrové dráze nemusíte bát vozit ani malé děti. Musíte však mít vlastní saně. S nimi vás naopak nepustí na stále populárnější dráhu v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem, protože tam jsou podmínkou speciální saně s brzdou.

Pozor na správné brzdění

Jízda na velkých svazích je přece jen odlišná a zvládnout ji je těžší než na svahu za domem.

"Je velký rozdíl sáňkovat jen tak na bezpečném širokém svahu s mírným dojezdem, anebo na sáňkařské dráze: tam je potřeba si obtížnost dráhy předem ověřit, přičemž náročnější jsou už samy o sobě kvůli větší délce," upozorňuje Radek Holub z magazínu Snow. Podle něj o sáňkařských drahách obecně platí, že bývají serpentinovité, takže je třeba umět bezpečně zatáčet, někdy vedou lesem mezi stromy, kterým je potřeba se vyhnout, a mohou mít i plošší úseky, kde se třeba saně zastaví. "Zkrátka nestačí si sednout a jet," dodal Holub.

Každopádně doporučuje i na sáňky lyžařské brýle a samozřejmě také helmu. "Na svahu si dávejte pozor na ledové plotny, kde musíte brzdit celým chodidlem a nikoliv jen patou, protože to by bylo zcela bez efektu," upozorňuje ještě na správný styl jízdy.

Sjíždět se dají i některé sjezdovky

Ti nejodvážnější se mohou se saněmi vydat i na některou ze sjezdovek, ale rozumné to není, pokud nejste skutečně zdatní sáňkaři. Navíc vás na většinu z nich ani nepustí. Výjimku najdete třeba v Javorníku na Šumavě, přímo na tamní sjezdovce Tatra čeká na sáňkaře upravený pruh. Nehrozí tak kolize s lyžaři. Ale s vlekem nepočítejte.

Sáňkařská dráha Smržovka Není pro veřejnost otevřena, přesto stojí za zmínku. Proslavila totiž Smržovku nejen u nás, ale i v zahraničí, jezdí se zde řada mezinárodních závodů. Dráha je dlouhá 1 020 m, má převýšení 82 m, dosahuje se zde průměrné rychlosti 79,6 km/h, maximální 103 km/h, raritou je kruhová 400stupňová zatáčka (karusel).



Mnoho sáňkařských tratí je samozřejmě i za hranicemi, například v Rakousku. Asi nejbližší sáňkařskou dráhu za hranicemi najdete u německého Löbau severně od Žitavy, vede pod rozhlednu na vrchu Löbauer Berg a je dlouhá jeden a půl kilometru. S vlekem ani půjčovnou tu však počítat nemůžete. Odměnou je svezení zdarma.

Naštěstí i kromě oficiálních sáňkařských drah najdete v tuzemsku dost možností, kam vyrazit na saních, můžete si sjet třeba i Říp. Půlkilometrová dráha, na jejíž start musíte pěšky, však není upravená a vzhledem k množství stromů v okolí by na ni měli vyrážet zkušenější jezdci.

Méně náročné jsou neoficiální dráhy, které najdete pod nejvyšší českou horou Sněžkou. Jsou tu k mání hned dvě dráhy v Malé Úpě, jedna vede po modré a druhá po žluté turistické značce, bývají upravené rolbou, musíte však počítat s tím, že po nich jezdí i běžkaři. Delší je trasa na žluté značce, měří celkem tři a půl kilometru, začátečníkům postačí dolních jeden a půl kilometru od chaty Jelenka. Raritou je sáňkování na chebském hradě. V historických kulisách hradu má na svažitém nádvoří při dostatku sněhu bobování i sáňkování své velké kouzlo.

Kam se vydat, poradí v infocentrech

Chcete-li získat tipy na další místa, ptejte se v informačních střediscích. V Harrachově doporučují více než kilometr dlouhou trať vedoucí z rozcestí Terex k Mumlavským vodopádům. Když je dost sněhu, můžete jet podél Mumlavy až k autobusovému nádraží. Pozor, trasa je určená i pro běžkaře, nerozjíždějte jim stopy.

Pokud jste zvyklí na drsnější podmínky, můžete zkusit sáňkování na Ještědu. Nahoru vás doveze lanovka, poté musíte zhruba dva kilometry po svých do Plání. Teprve pak je možné po hřebenech sjet až dolů k zastávce tramvaje Horní Hanychov. Vyrazit se dá také od obnovené restaurace Výšina po zhruba 250 metrů dlouhé trase.

Sáňkovat se dá i v hlavním městě

Malé kopečky na sáňkování najdete snad v každém městě. Mezi zvláštní místa, kde se můžete rovněž svézt, patří třeba pražský Petřín. Se sáňkami tu nebudete žádnou raritou, sjíždějí ho i snowboardisté nebo lyžaři a trať měří víc než půl kilometru, což je na městské svahy dost. Dalšími místy, kam v Praze vyrazit se sáňkami, jsou například Stromovka, Riegerovy sady či Vítkov.

Tipy na sáňkařské dráhy v Česku

1. Snow and Fun Špindlerův Mlýn

dospělý 240 Kč (včetně dopravy autobusem a půjčení saní)

děti do 7 let zdarma

Otvírací doba: ÚT–SO: 10–16, 18–20, NE–PO: 10–16 hod.

www.sankarska-draha.cz

Téměř 4 km dlouhá trať s převýšením 350 m, na kterou vozí sáňkaře každou hodinu speciální autobus z náměstí. Po sjezdu je možné nechat se odvézt zpět na

náměstí, nebo se občerstvit a pokračovat pěšky podél Labe. Od úterý do soboty je možné večerní sáňkování. Cena je včetně půjčovného za saně, které se vracejí po sjezdu do autobusu.

2. Černá hora u Janských Lázní

vstup zdarma

jízda kabinovou lanovkou na začátek trasy: 120 Kč dospělý, 80 Kč děti

Otvírací doba: 8–17 hod.

www.cerna-hora.cz

Volně přístupná dráha v Janských Lázních je dlouhá 3,5 km, převýšení činí 560 metrů. Pokud nemáte vlastní saně, je možné si je zapůjčit u spodní stanice lanovky (150 Kč za půl dne či 230 Kč na celý den). Dráha má dlouhou historii, jezdilo se na ní už před 100 lety.

3. Skiareál Klíny

vstup zdarma

Otvírací doba: neomezeně

www.kliny.cz

Přírodní dráha v Krušných horách vede lesem a je vhodná spíše pro začátečníky. Měří 600 metrů a sjet ji zvládne každý. Na místě není půjčovna.

4. Dolní Morava

1 jízda 130 Kč/osoba

3 jízdy 290 Kč/osoba

Otvírací doba: ÚT, PÁ, SO: 17–20 hod.

www.dolnimorava.cz/sankarska-draha

Sjet 2,5 km a neujít ani krok pěšky láká dráha v Dolní Moravě. Jízda je povolena pouze na saních s brzdou, půjčí vám je na místě za třísetkorunovou kauci. Na webu najdete celý sjezd natočený na kameru.