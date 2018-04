San Francisco, bohaté město plné chudých

Asi nejnápadněji jsou rozdíly mezi chudými a bohatými vidět v samém centru města, částech označovaných jako Downtown a Financial District. Proud dobře situovaných bělochů, převážně v černých oblecích od Armaniho či Versaceho, míjí na betonových chodnících uhnízděné bezdomovce. Jeden karton pod zadkem, druhý zavěšený na krku či ve špinavé ruce.



"Mám hlad,“ zní asi nejčastější nápis, který však není příliš účinný. Kolemjdoucí utrousí maximálně čtvrťák, a to jen zřídka. Není divu. Skoro 800tisícové město je po New Yorku nejhustěji osídleným kouskem americké půdy, v San Francisku je skoro třikrát těsněji než v Praze. A stejný příměr platí i o lidech žijících na ulici.





Křemíkové prokletí

Počítačoví a internetoví giganti jako Apple, Intel, Google či Yahoo sídlí na dostřel od města v jižněji posazeném Silicon Valley. "Křemíkové“ údolí, přezdívané podle hlavního materiálu pro výrobu čipů, je pro město požehnání i prokletí. Vysoké platy pro některé znamenají vysoké činže a hypotéky skoro pro všechny.

"Získat vlastní bydlení je tady nedosažitelné i pro slušně vydělávající lidi,“ říká Michael Kahn, který mezi ně patří. Za manželku má Češku a oba nyní vážně přemýšlejí o stěhování do Prahy.

Ceny bytů jsou v San Francisku odpudivé. Třípokojový byt v pěkném domku v klasickém viktoriánském stylu přijde na téměř devatenáct milionů korun. Průměrná rodina si ho může dovolit po patnáctiletém šetření, tedy pokud by vůbec nic nejedla a nepila.





Turista, který přijede na pár dnů, si všimne čilého stavebního ruchu v centru a jižně od něj. Starší mrakodrapy ustupují novějším, levné čtvrti s přistěhovalci vyklízejí prostor stavitelskému boomu. Ten vytváří uhlazenější, ale zároveň i sterilnější vzhled.

Vidět to je při procházce po Market Street, hlavní tepně, která párá centrum na severní a jižní část. Ulice plná obchodů mění postupně svoji tvář. Od počátku blízko Embarcadera, zmodernizovaného přístavu v Sanfranciském zálivu, přes bohatou finanční čtvrť, širší městské centrum až po přiléhající čtvrť Tenderloin. Ta bývá v průvodcích označována za vykřičenou čtvrť.





Downtown



Její základ, sto let staré hotely, vznikly po zničujícím zemětřesení v roce 1906. To zlikvidovalo společně s požárem většinu města a hotely měly pomoci vyřešit nouzi s bydlením. Během století se však z řady z nich stalo jedno z mála dostupných bydlení pro chudší obyvatele, ale také skrýš pro feťáky a prostitutky.

I když se bloudění Tenderloinem po nocích příliš nedoporučuje, ulice plné barů a lidí všech možných náboženských a sexuálních vyznání stojí za obhlédnutí. San Francisco je baštou homosexuální komunity, údajně až pětina mužů ve městě nevyhledává ženskou pozornost, Tenderloin si však oblíbili transsexuálové – "muži v sukních“.

Tenderloinským starousedlíkům se postupující stavitelská vlna nelíbí. V listopadu třeba oblepili sloupy portréty místní architektky, která chtěla vysadit více stromů do ulic, s dovětkem „Wanted“ jako na Divokém západě. Bojí se, že jakékoliv zlidštění jejich drsné čtvrti přiláká realitní predátory.





San Francisco spojuje s pevninou i "Bay" Bridge, který je delší než známější Golden Gate



Bílá menšina

Síla města je schovaná v jeho rozmanitosti. Pověstný americký tavicí kotel v San Francisku pracuje jen napůl. Bílí Američané už v něm tvoří jen necelých pětačtyřicet procent obyvatel, většinu by mohli dát dohromady Asiaté (33 procent) s Latinoameričany (14). Kamarádí spolu, chodí do školy, ale příliš spolu nežijí. "Latinos“ bydlí směrem na jih od Union Square, centrálního náměstí, čínská čtvrť je jen pár set metrů na sever.

Číňané přišli se zlatou horečkou v polovině devatenáctého století a jejich příchod se už nezastavil. Díky tomu je místní China Town domovem pro desítky tisíc imigrantů, kteří neumějí (skoro) ani slovo anglicky.

Ve dne jsou ulice plné obchodníků s cetkami, vládnou sádroví Buddhové, lampičky a pyžama. Po setmění je klid, ticho, až na několik vývařoven s nudlemi, které lze zapít místním pivem Budweiser nebo dovozovým Tsingtao. Trolejbusy z české Škody Ostrov, které čínskou čtvrť křižují a které San Francisco pro městskou dopravu koupilo, vypadají mezi několika pagodami trošku jako UFO.





China District



Městský dopravní podnik se vůbec vyřádil. Kromě trolejbusů, autobusů a vlaků se dá po městě pohodlně přesunovat hodně starými tramvajemi a "lanovkou“.

Tramvaj vlečená lanem skrytým pod vozovkou je místní specialita. Strojvůdce se chytá kleštěmi lana, které stroj vytáhne i do těch nejprudších sanfranciských kopců. Těm udělal asi největší reklamu herec Steve McQueen a automobilová honička ve filmu Bullitův případ. Do "lanovky“ se vejde zhruba třicítka lidí, další se věší za madla u neexistujících dveří a všichni poslouchají kvílení strojvůdců-showmanů, kteří za pětidolarový lístek rádi cestujícím brnkají na nervy při cestě z kopce. Ale nebojte se – stařičká tramvaj má čtyři druhy brzd.





Tramvaj vlečená lanem pod silnicí je místní specialita



Dvě ze tří linek dotáhnou návštěvníky z centra do severní části města, kde jsou tři největší sanfranciské atrakce: restaurace se skvělým vínem, vězení Alcatraz a úžina Golden Gate se stejnojmenným mostem.

Prvního se dá dosyta užít brouzdáním jen kousek od čínské čtvrti, v původně čistě italské North Beach. Zde mají hlavní slovo restaurace, pekárny a poklidné tempo.

Zvlášť obyvatelé v okolí náměstí Washington Square se drží jihoevropského životního stylu: k snídani jen něco malého k espresu, oběd ve dvě a opulentní večeře nejdřív v osm. A ke všemu sklenici či lahev vína, vždyť do vinařských oblastí Sonoma a Napa to je jen hodina cesty autem! Milovníky vína čeká jen jedno drobné zklamání – přes výhodný kurz dolaru je kalifornský mok snad až nečekaně drahý. Sklenička se běžně šplhá přes deset a lahev přes třicet dolarů.

Od Italů už to je jen kousek do severní části přístavu, z kterého je skvělý výhled na "Skálu“, ostrovní vězení Alcatraz. Do něj se nyní lapají turisté (obrazně i skutečně v rámci prohlídky). Kdo kvůli nedostatku času jeho návštěvu vynechá, nemusí se příliš trápit.





Alcatraz



Zlatá perla: Golden Gate

Při pohledu z nejznámějšího mola číslo 39, které je obsypané řvoucími lvouny, se se štěstím dá zahlédnout symbol San Franciska – most Golden Gate. Pokud není mlha…

Město je obklíčeno vodou. Z jedné strany Tichým oceánem, z druhé strany Sanfranciským zálivem, které spojuje úžina Golden Gate přepažená stejnojmenným stavebním zázrakem. Masa vody a rozpálené kalifornské slunce mohou za to, že město pravidelně pokrývá těžko prostupná mlha. Dostat se k mostu z přístavu jde pohodlně na kole, vrátit se můžete trajektem. Přes most na druhý břeh to je asi patnáct kilometrů pohodové jízdy po značené cestě.

Chodci mohou přes 2740 metrů dlouhý most přejít jen za světla. Cyklisty na most pustí i po setmění ochranka ovládající bzučáky na brankách. "Naděje existuje. Zavolej,“ hlásají modrobílé tabulky na oranžovém mostě, který je oblíbeným místem sebevrahů. Oficiální statistiky před dvanácti lety přestaly existovat. Počet sebevrahů se totiž začal blížit tisícovce, což mohlo nešťastníky spíš ponoukat k čtyřvteřinovému skoku do téměř sedmdesátimetrové hloubky. Diskuse, zda podél mostu vytvořit vysoké zábradlí, je velmi podobná vyjednávání o vzniku české vlády. S tím rozdílem, že Američané debatují mnohem déle a o bariéře hlasovali už osmkrát. Příliš drahé, nespolehlivé a vzhled hyzdící, zněl většinový hlas sanfranciských daňových poplatníků. Státem řízený správce mostu čeká, že během pěti let prodělá 89 milionů dolarů kvůli nikdy nekončícím opravám. Řešení je typicky americké. Loni v listopadu se rozběhlo výběrové řízení na sponzory mostu. Vyloučené je prý přejmenování mostu i billboardy. Uvidíte sami. O sponzorech se má rozhodnout už letos. Může se hodit Do San Franciska se dostanete letecky za zhruba dvacet tisíc korun. Mimo sezonu (listopad až březen) lze se štěstím koupit letenku až o pět tisíc levněji. I v této severnější části Kalifornie je přitom tepleji než v Česku. Ubytování v jednoduchém hotelu je levné – v létě stojí od padesáti dolarů výš, mimo až o polovinu méně.