San Bernardo: oáza mezi Itálií a Francií

Může se hodit Jak se tam dostat

Nejkratší cesta vede přes Prahu na Rozvadov, odtud do Bernu, Ženevy, do francouzského Chambéry a z Moutiers serpentinami do La Rosiére. Ceny skipasů

Jednodenní skipas na celou oblast stojí 28,50 eura (děti zaplatí 20 eur), za šestidenní zaplatíte 133 eur (děti 93 eur).