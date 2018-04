San Andrés, nezkažený ostrov v Karibiku. Nově sem míří i Češi

Může se hodit Jak se tam dostat Karibský ostrov San Andrés je letošní exotickou novinkou cestovní kanceláře Exim Tours. Jedenáctidenní pobyt je možné pořídit už od 27000 korun. Létá se sem přímo z Prahy letadly ČSA. Lze si zakoupit i samostatnou letenku (pak se pohybovat na vlastní pěst a na několik dnů si vyrazit do pevninské Kolumbie), ale faktem je, že finanční rozdíl nebude nijak významný. Co podniknout Do zájezdu je možné včlenit pětidenní pobyt v Panamě s výletu do džungle či k průplavu nebo pětidenní pobyt v kolumbijské Cartageně. Samotný ostrov San Andrés nabízí všechno, co je typické pro Karibik, tedy bílé písečné pláže a výborné koupání, ale také potápění a šnorchlování, protože je součástí třetího největšího korálového útesu (po Austrálii a Belize) na světě. Vody jsou mělké, a tak šnorchlovat mohou i malé děti. Lze podnikat celodenní výlety na neobydlené ostrůvky. Večer to vypadá, že ať jdete kamkoliv, skončíte (a třeba i tančíte) v nějakém reggae baru. Co nakoupit Cokoliv, protože na ostrově je bezcelní zóna, takže se tam dá velmi levně pořídit značkové oblečení, elektronika, kosmetika atd. Ostrov nemá žádné typické suvenýry, ale všude prodávají pravou kolumbijskou kávu, která patří k nejlepším na světě, a všechny druhy alkoholu, jež se pijí v Karibiku. Rady na cesty Vízum nepotřebujete - stejně jako očkování. Kvůli korálům se hodí boty do vody, ale na místě (často hned na pláži) je koupíte levněji než doma. Stejně tak potřeby pro šnorchlování. Je dobré přivézt si redukci pro americkou zástrčku. Všude můžete platit i dolary. Ostrov je zcela bezpečný. Další informace

www.sanandres.com

www.eximtours.cz