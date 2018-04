Samolepky: na běžkařské tratě

I na dovolenou do Orlických hor se vyplatí vyrazit s běžkami.

"Mají svítivou barvu, měří čtyři krát sedm centimetrů a hodí se k nalepení na lyže," vysvětluje Landa. "Samolepkami dáváme šanci podnikatelům, kteří nám chtěli v minulosti pomoci a přesně nevěděli, jak. Nakoupené samolepky teď mohou prodávat svým klientům." Jedním z prvních, kdo samolepky vezme, se stal František Jelínek, vedoucí ve třech jizerskohorských hotelech a penzionech. Podle Landy má pro magistrálu slabost. "Jako lyžaře jsem ho trénoval," dodává Landa. Jelínek odebere samolepky za zhruba 30 000 korun. Nepochybuje, že si je turisté koupí. "Hodně z nich získá dobrý pocit, když na magistrálu dobrovolně přispějí," přemítá Jelínek. "Na druhou stranu ale musí vědět, že ji najdou v perfektním stavu." Jelínek nemíní ostatní podnikatele v Bedřichově do samolepek nutit, chce jim ale jít příkladem. "Jsme tady na jedné větvi, neměli bychom si ji podřezávat, spíš zpevňovat. A dobrá magistrála nám pomůže. Obec Bedřichov je malá a všechno důležité sama zaplatit nedokáže." Landa považuje příspěvky majitelů hotelů a penzionů za důležité. "V České republice není daňový systém jako ve Skandinávii nebo v alpských zemích, z něhož se platí úprava běžeckých tratí," poznamenává Landa. "I lidem u nás zatím chybí takové myšlení jako v cizině. Tam když někdo jede zadarmo ve výborné stopě, tak se stydí, že za to neplatí. My prosazuje dobrovolné dárcovství - nedovedu si kromě jiného představit výběrčí na čtrnácti vjezdech na magistrálu, potíže by nastaly s jejich mzdami a určitě by vznikaly i konflikty." Peníze, získané při prodeji samolepek, poslouží i v létě - k udržování cyklotras. Jde o vysekávání křoví, zatahování děr, o značení. Jenom na jednu ze tří tras přijde téměř sedmdesát značek. Jedna z nich stojí mezi jedním až třemi sty korunami.