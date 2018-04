Salvador se pomalu vzpamatovává z apokalypsy

V poledne 13. ledna zasáhlo Salvador silné zemětřesení o síle 7,9 stupňů Richterovy stupnice. Škody jsou obrovské. Přestože jsou lidé v této oblasti, která je tektonicky mimořádně citlivá na zemětřesení a výbuchy sopek zvyklí, tentokrát to bylo opravdu silné. Bylo to nejsilnější zemětřesení jaké zasáhlo Střední Ameriku za posledních 100 let a otřesy byly zaznamenány od Mexika po Costa Ricu. Náš spolupracovník Jiří Čáslavka, který nyní putuje po Střední Americe, Vám nabízí možnost, kam se mohou čeští občané obracet, pokud chtějí postiženým oblastem pomoci.