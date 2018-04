Salto Angel: nejvyšší vodopád světa

MŮŽE SE HODIT Doprava: Z Evropy létají spoje do hlavního města Venezuely Caracasu, ceny se pohybují od cca 25.000 Kč za zpáteční letenku (včetně tax). Z Caracasu do Ciudad Bolívar lze například přejet klimatizovaným autobusem (8-9 hod. jízdy, cca 20 USD) nebo vnitrostátní leteckou linkou (od cca 120 USD). Návštěva vodopádu Angel Falls se většinou prodává místními cestovními kancelářemi jako balíček služeb zahrnující: let do Canaimy a zpět, plavba pod vodopád, 2-3 noci ubytování, plná penze. Cena za osobu se pohybuje od 250 do 340 USD. My jsme platili cca 400-450 USD/os., ale bylo to včetně dalších doplňkových služeb. Cena za vyhlídkový let nad vodopádem z Canaimy je přibližně od 60 USD. Nebezpečí: v oblasti hrozí riziko malárie, žluté zimnice, břišního tyfu. Na přesné a aktuální informace se před cestou informujte u lékaře nebo na hygienické stanici. Další informace: www.angel-falls.com