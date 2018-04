Na kole podle řeky Sály: málo známou stezkou poblíž českých hranic

Řeka Sála (německy Saale) jako by stála ve stínu mnohem známějších německých řek, přitom ji není radno podceňovat: jde o řeku zhruba délky Vltavy a o druhý největší přítok Labe. Snad vyplývá malé povědomí o Sále ze skutečnosti, že řeka na horním toku protíná bývalou hranici mezi západním a východním Německem a zhruba polovina toku protéká řídce osídleným, lesnatým územím.

Pro cyklistiku je jako stvořená právě horní a střední část povodí Sály. Cyklostezka tu prochází malebným, zvlněným krajem, a i když značenou trasu na chvíli opustíte, pojedete po venkovských silnicích s minimálním provozem. Naopak dolnímu toku Sály, kde si řeka razí cestu plochou, silně průmyslovou oblastí kolem Halle, radíme se vyhnout.

Údolí Sály pod hradem Saaleck

Proti proudu do vrchoviny

Doporučujeme zvolit cestu proti proudu Sály, budete tak mít o něco větší šanci, že vám bude spíš pomáhat vítr, který v těchto oblastech fouká poměrně často ze severu, respektive severozápadu. Z měst na dolní Sále je sice dopravně nejsnáze dostupné Halle, ale vhodnější je dojet vlakem až Naumburgu. Tím se vyhnete nevzhledné a hustě industrializované krajině jižně od Halle.

Třicetitisícový Naumburg představuje historicky nejvýznamnější sídlo v celém údolí Sály a město rozhodně stojí za alespoň zběžnou prohlídku. Jeho skutečným klenotem je dóm, jedna z nejvýznamnějších románských staveb v Německu. Poplatku, který se za vstup do chrámu vybírá, určitě nebudete litovat. Nádherné sochy donátorů v západních chóru v čele se slavnou hraběnkou Utou z Ballenstedtu vyrážejí dech svým realistickým ztvárněním i výborným stupněm zachovalosti.

Soutok Saaly a Unstruty u Naumburgu

Jen asi dva kilometry od naumburského nádraží ústí do Sály její největší přítok Unstrut. Soutok se nachází v malebné poloze mezi loukami a nízkými skalkami, je tu přívoz i možnost občerstvení. A pak už může přijít ostrý start, po kterém natočíte řidítka proti proudu. Sála má ovšem na následující stovce kilometrů tak malý spád, že si nejspíš ani nevšimnete, že podél vody jedete do kopce. Jistě však zaznamenáte několikerý výšvih cyklostezky do prudkých strání nad údolí. Odměnou jsou pak pěkné vyhlídky, například nad zříceninou Saaleck.

Dosti řídce osídlené údolí se zahustí zástavbou teprve s příjezdem do aglomerace kolem Jeny. Tady toho na rozdíl od Naumburgu moc k vidění není, cyklostezka vás městem i přilehlou průmyslovou oblastí provede bez velkých kolizí s automobilovým provozem. A pak už se údolí Sály pozvolna zahlubuje do Durynské břidličné vrchoviny (Thüringer Schiefergebirge). Určitě si udělejte malou zajížďku do centra Saalfeldu, města plného malebných středověkých domů.

Kolem Sálské kaskády

Jižně od Saalfeldu se krajina stává mnohem členitější a tím zákonitě končí nenáročná pohoda bez většího převýšení. Musíte si totiž poradit s velkými přehradními nádržemi, tzv. sálskou kaskádou. Přímo podle vody se tady samozřejmě nedá jet a každopádně na vás čeká pár pěkných kopců. Platí to zejména v případě, že se přidržíte cyklostezky (ta tu místy vede dosti krkolomným terénem), ale pár úseků dá zabrat, i když zvolíte o něco přímější cestu po vedlejších silnicích.

Na hrázi přehrady Bleiloch Hráz přehrady Hohenwarte

Dvě největší nádrže na Sále, Hohenwarte a Bleiloch, byly vybudovány ve 30. a 40. letech 20. století a v základních parametrech připomínají třeba vodní nádrž Slapy. Od hráze přehrady Hohenwarte doporučujeme držet se málo frekventované silnice a sledovat ji až k výše položené nádrži Bleiloch. Budete projíždět krásnou, málo osídlenou krajinou, která může vyvolat vzpomínky třeba na Šumavské pláně.

Hlavním rekreačním střediskem u přehrady Bleiloch je městečko Saalburg, v jehož okolí se nacházejí četné pláže. Ty mohou za teplých dnů přijít vhod, od trasy jsou vzdálené jen pár set metrů. Nad Blankensteinem pak cyklostezka už zase vede v blízkosti normálně tekoucí řeky, bez velkého převýšení.

Na bývalé železné oponě

K zajímavým místům oblasti na horní Sále patří Hirschberg s dominantou zámku. Město je položené přímo na zemské hranici, na pomezí Durynska a Bavorska, tedy na bývalé státní hranici mezi NSR a NDR. V samotném Hirschbergu je připomínek bývalé železné opony také více než dost, ale za ikonou kdysi neprostupné hranice musíte popojet kousek stranou do osady Mödlareuth.

Ta se díky studené válce stala přímo světově proslulou, neboť hraniční linie tu protínala samotný střed obce. V Mödlareuthu, o kterém jsme víc psali zde, dnes najdete unikátní muzeum pod širým nebem i plno dalších "totalitních" exponátů a drobná zajížďka se určitě vyplatí, z Hirschbergu je to jen 7 kilometrů.

Zpátky přes českou hranici

Z Mödlareuthu se na kole snadno vrátíte k řece, za pár kilometrů máte na trase poslední větší město Hof a z něj vám zbývá k prameni Sály už jen 30 kilometrů. Tady je terén otevřený, ovšem na jižním obzoru již vidíte výrazný masiv Smrčin (Fichtelgebirge), na jehož severním úbočí Sála pramení. Samotný pramen leží ve výšce 728 m n. m., z Hofu tedy stačí vystoupat jen něco přes 200 metrů. Pramen Sály (Saalequelle) je upravený a cesta k němu vyznačená.

Pramen řeky Saaly v pohoří Fichtelgebirge

Pokud hledáte pro návrat do Čech snazší variantu a oželíte pramen, tak je možné v Hofu odbočit z cyklostezky směrem k východu a za slabou hodinku dorazíte na českou hranici kousek od Aše. Hraniční linii lze překročit na více místech, vlastně kdekoli. Z Aše vás pak čeká posledních 25 kilometrů většinou z kopce do Chebu, odkud je dobré železniční spojení do Prahy i dalších míst Čech.