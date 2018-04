Salcburský Lungau: kopce jako v Krkonoších

Není třeba se bát. V Tamswegu nemusíte jen potit krev. Nabízí se vám i relaxace a zábava. Zlatým hřebem v Tamswegu je totiž "vesnické" koupaliště, které může soutěžit se známými aquaparky. Správná dovolená trvá nejméně týden, co tedy dělat?



Sobota ­příjezd

Na zahradě je volejbalová síť, lehátka, domeček pro děti, pískoviště a prolézačky. Pro dospělé pak posezení s grilem. Všude kolem se klikatí cyklostezky vedoucí až do Salcburku. Z lavičky v zahradě penzionu se nabízí pohled na místní Krkonoše. Když se protrhají mraky, těsně za zalesněnými vrchy se vzpínají lungauské Alpy. Nejbližším opravdovým vrcholem je Preber (2740 m).

Kousek od penzionu je mlýn a statek s automatem, který "dojí" čerstvé mléko a jogurty. Ještě dál stojí historické městečko s barokními domy a kostelem. "Dneska se na náměstí hraje," říká svátečně vyšňořená paní domácí. Když budete mít štěstí, stihnete hlavní slavnost ­ Samsonovo procesí, při němž místní v krojích nesou velké figuríny, jimž vévodí lungauský Samson.



Neděle ­na obhlídce

Dopoledne se můžete třeba vypravit na zahřívací rodinný cyklistický výlet údolím říčky Mura do městečka St. Margarethen. Silnička se zlehka vlní, takže mohou jet i ti nejmenší. Šlapání jim zpestřují krávy, koně a alpské výhledy. Po polední siestě první relaxace. A opět na kole.

Za deset minut dojedete na koupaliště v Tamswegu. Není to jen placka se slunečníky u vody, ale uměle zvlněný terén s terasami. Uvnitř budovy je krytý bazén s toboganem, "termální" lázně s vodopádem, vodními masážemi či vlnobitím a také dětský bazének s klouzačkou. Odtud se dá proplout ven do členitého koupaliště s ostrůvky a mostíky. Kdo si chce dát do těla pořádně, může z Tamswegu vyrazit na tréninkovou jízdu, která po hodině strmého výšlapu končí ve výšce 1700 metrů, v kopcích Schwarzenbergu.



Pondělí ­ výlet kolem Prebersee

Autem vyjedete k nedalekému horskému jezeru Prebersee, kolem něhož se můžete celé dopoledne procházet po úzkých stezkách mezi stromy, v křišťálové vodě budete pozorovat pstruhy. Když budete mít štěstí na počasí, uvidíte místní dominantu ­ vrchol Preberu. Kam jinam jít odpoledne než znovu na koupaliště v Tamswegu.



Úterý ­ prší

Žádná tragédie. Co takhle vydat se na výlet parní lokomotivou Taurachbahn z Mauterndofu do St. Andre a zpět? C. k. rakouští ajznboňáci v dobových uniformách zastavují vlak před každým přejezdem, ručně stahují závory, a když vláček projede, znovu je zdvihají a naskakují do vagonů. Odpoledne se můžete vydat na prohlídku pitoreskní vesničky Mariapfarr.



Středa ­ celodenní cyklistický výlet

Vydat se můžeme podél říčky Mura přes zámek Moosham, vesničky Mauterndorf s dalším zámkem, pak podél řeky Taurach, prudkým kopcem na Mariapfarr a zpět přes malebný St. Andra do Tamswegu. Tělo si říká o osvěžení na koupališti.



Čtvrtek ­ horská túra

Jeďte autem do Mauterndorfu, potom lanovkou na Grosseck, tady začíná lehký výšlap na Speiereck. Při dobrém počasí uvidíte i vrcholy Dachsteinu. Odpoledne můžete relaxovat na koupališti.



Pátek ­ výlet do údolí padajících vod

Vyrazíme z údolí Geriachu mírným stoupáním k dřevěné osadě Geriacher Huttendorf (Geriašská Chalupová Lhota), kde je možné strávit dovolenou bez elektřiny. Odtud se dostaneme stezkou mezi skalami až k jezeru Landawiersee.



Sobota ­ na Preber

Pro ty, kteří ještě mají síly, je tu výstup strmě vzhůru. Ještě rádi zavzpomínáte na naše Krkonoše.



Neděle ­zpátky doma

Doma už zbývá jen porovnat kondici s kamarády, kteří se vrátili z Chorvatska. Byl by v tom čert, abyste nedopadli lépe.

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat?

Z ČR se nejlépe jede přes České Budějovice, pak po dálnici na Linec, Salcburk a na Villach. Pod Salcburkem se odbočuje na Radstadt a odtud až do Tamswegu. Cesta z Prahy trvá asi 6 hodin.

Na co nezapomenout: Na kola, Tamsweg je ideálním místem pro rodinné, ale i náročné cyklistické túry. Vyplatí se koupit si tzv. Jockerkartu, která umožňuje volné i zlevněné vstupy na většinu místních atrakcí.