Salcburk: architektonický skvost v Alpách

Procházka Salcburkem

Zámek Mirabell ZÁMEK MIRABELL A ZAHRADY

Barokní zámek je dnes sídlem starosty Salcburku. Pečlivě upravený a udržovaný park, který budovu obklopuje, stojí za obhlídku. Kouzlo mu dodávají četné terasy, kašny a také barokní přírodní divadlo, tzv. Heckentheater.

Rodný dům Mozarta RODNÝ DŮM W. A. MOZARTA

Jeho návštěva je téměř povinným rituálem pro každého návštěvníka Salcburku. Tady se roku 1756 narodil pozdější slavný skladatel. Dům se nachází na nejživější obchodní tepně Getreidegasse (neboli Obilní ulička) a dnes je v něm muzeum s bohatou expozicí věnovanou Mozartovu životu i inscenacím jeho oper.

Hellbrunn HELLBRUNN

Kousek za městem, ale stále v dosahu městské hromadné dopravy stojí lovecký zámek Hellbrunn, který si v 17. století nechal postavit arcibiskup Markus Sittikus. Hlavní atrakcí parku jsou vodní hříčky, které návštěvníkům připravují nečekaná překvapení. Lze také vystoupit k Měsíčnímu zámečku, což je půvabný malý pavilonek, v němž dnes sídlí Národopisné muzeum.

Dóm DÓM

Se stavbou dómu v nynější barokní podobě se započalo roku 1614. Během druhé světové války dóm zasáhla bomba. Rekonstrukce těžce poškozené památky byla ukončena až roku 1959. V kryptě jsou hroby salcburských arcibiskupů, chrámové muzeum uchovává skvostnou sbírku liturgických předmětů. Na nádvoří před dómem se vždy v době festivalu hraje pod širým nebem Hofmannsthalova hra Jedermann.

Festivalové domy FESTIVALOVÉ DOMY

Hlavní festivalové akce se odehrávají ve třech prostorách, které vlastně tvoří jeden blok: nejstarším je Jezdecká škola ze 17. století, jejíž tři patra vytesaná do skály byla původně určena pro diváky sledující jezdecké hry. Dnes vytváří unikátní jevištní pozadí. Další prostory byly ve dvacátých letech 20. století přestavěny na Malý festivalový dům. Velký festivalový dům byl otevřen roku 1960.

Svatopetrský hřbitov SVATOPETRSKÝ HŘBITOV

Přiléhá k chrámu svatého Petra, pod jehož rokokovou přestavbou se skrývají románské základy. Ze hřbitova se vchází do katakomb, jejichž původ sahá až do samých počátků křesťanství a které patrně sloužily jako tajné modlitební místo.

Hrad PEVNOST HOHENSALZBURG

Mohutná městská dominanta byla založena roku 1077 arcibiskupem Gebhardem, ale stavební práce pokračovaly až do 17. století. Jde o největší zachovanou památku svého druhu ve střední Evropě. Do pevnosti se lze dostat lanovkou nebo poněkud strmější pěší procházkou. Může se hodit Jak se tam dostat

Autem cesta trvá asi pět šest hodin. Pokud nemáte auto, je nejpohodlnější cestovat vlakem přes Vídeň. Musíte se pouze přesunout z nádraží Südbahnhof na nádraží Westbahnhof, odkud vyjíždějí spoje do Salcburku několikrát za den. Spoustu užitečných informací lze nalézt na www.salzburginfo.at Čeho se vyvarovat

Pokud nemáte vyložený zájem o letní hudební festival, nejezděte do Salcburku v době jeho konání. Město praská ve švech víc než kdy jindy, a těžko se shání ubytování.