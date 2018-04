Safari ve Dvoře Králové zahájilo sezónu

Výlet do safari je v ceně vstupenky do zoo a zejména pro dětské návštěvníky je vítaným zpestřením. Výlet do safari podnikne podle ředitelky většina návštěvníků, kteří do královédvorské zoo v letní sezóně přijdou. Loni zahradu navštívilo asi 557.000 lidí.



Královédvorská zoo chová na 2600 zvířat, což je podle Holečkové nejvíce v České republice. Zahrada se zaměřuje především na africká zvířata, především kopytníky - žirafy, zebry, antilopy, nosorožce, buvoly. Dále pak na šelmy, primáty. Návštěvníci si ale mohou prohlédnout také expozici plazů, především krokodýlů a ještěrů a také velké tropické sladkovodní druhy ryb. Celoročně je rovněž otevřena unikátní galerie vývoje života na zemi světoznámého malíře Zdeňka Buriana.

ZOO je otevřena od 9 do 18 hodin. Noční safari začíná 1. července a potrvá až do konce srpna vždy od 19.30 do 21.30 hodin. Za vstupné zaplatí dospělí 95 korun, děti od 6 do 15 let 60 korun, děti od 3 do 6 let pak jen 15 korun. Noční safari vyjde dospělou osobu na 110 korun, starší děti zaplatí 70 korun a malé děti 10 korun.