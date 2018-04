Na opičím safari se můžete zastavit cestou do Chorvatska

O popularitu Opičí hory se postarali její obyvatelé sami, když před lety svým majitelům utekli. Záběry na opičí rodiny, hopsající kolem dálnice na Villach, udělaly zoologické zahradě Affenberg tu nejlepší možnou reklamu.

Od té doby tu nemají o návštěvníky nouzi. Od dubna do října se denně otvírají brány zvláštního safari, kde lidé pod vedením průvodců chodí mezi zvířaty a dozvídají se, jak žijí japonští makakové nejen u našich protinožců.

Stojíme před vchodem a slyšíme divoké zvuky z korun stromů za elektrickými dráty. V první chvíli máme pocit, že vstupujeme do Jurského parku. Průvodce nás nabádá, abychom opice nehladili, nekrmili a dobře si hlídali své věci. Nejen batůžky, ale i kabelky, brýle, čepice a hlavně kamery a fotoaparáty. A rozhodně se nemáme dívat opicím do očí, protože to berou jako výzvu k boji!

Kousek za vchodem sedí na zábradlí malá roztomilá opička. Má hustou rezavohnědou srst, dlouhé licousy a bradku. Průvodce ji zdraví nabídnutou laskominou v podobě čtvrtky jablka. Lidé nadšeně vytahují foťáky a videa.

Za chvíli se objevují další a další zvířata. Lovíme záběry kočkodanů na stromech, u plotu, v bazénku, kde se dá. Zvláště na pozadí blízkého gotického hradu Landskron se exotické opičky vyjímají zvlášť pikantně.

Makak červenolící – japonský V Japonsku jsou makakové zvyklí na tuhé zimy. Dospělí jedinci měří 50 až 75 cm, samci váží až 11 kg. Žijí v horách v obrovských tlupách, kde panuje hierarchie a dělba úkolů. Dominantní samec rozhoduje o pohybu skupiny, chrání ji před potenciálními nepřáteli a má několik pomocníků, kteří pro něj udržují v tlupě pořádek. I proto jsou makakové v Korutanech předmětem zájmu vědců Zoologického ústavu Vídeňské univerzity. Studují zde hlavně dospívání samiček, které v přírodě zatím nikdy nebylo prozkoumáno.

Najednou však všichni zděšeně uskakujeme. To když jedna z rozkošných opiček nazlobeně zasyčí a majzne po fotoaparátu turistky, která se odvážila příliš blízko.

Makakové milují termální koupele

Může se hodit Opičí zoologická zahrada Affenberg pod Landskronem je otevřená od 9:30 do 17:30, vstupné stojí 10 eur, děti 4–14 let platí polovinu. Za návštěvu stojí i mohutný hrad Landskron s opevněním, v němž je nejen příjemná zámecká kavárna a restaurace, ale i voliéry s dravými ptáky. Majitelé korutanské karty, která zvýhodňuje vstupy na více než stovku turistických atrakcí, neplatí nic. Více na http://www.korutany.com/, www.kaerntencard.at, www.affenberg.com, www.region-villach.at

Tlupa makaků v podhradí Landskronu čítá na 150 členů. Chovatelé každého znají podle jména a s těmi staršími dokáží přímo cirkusové kousky.

Průvodce předvádí, jak si makakové hravě poradí se všemi mechanickými hádankami a umně vytáhnou například z labyrintu kus jídla. Vysvětluje, že v přírodě si tito lidoopi najdou potravu i uprostřed tuhých zim hluboko pod sněhem.

Makakové jsou totiž neobvykle vynalézaví a přizpůsobiví novým poměrům. Umí rozpoznat, co je pro ně užitečné.

V japonském Naganu prosluli tím, že se chodí vyhřívat s Japonci do teplých termálních koupelí. Asi proto se cítí jako doma i v Alpách u Villachu, kde se letos v červenci otvírá jedno z nejmodernějších lázeňských center Rakouska.