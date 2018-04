Saas-Fee: Metro v Alpách, muzeum v jeskyni a svišti žeroucí z ruky

Jako třináct hrotů na královské koruně vypadají čtyřtisícové vrcholy, které tvoří hradbu hor kolem proslulého lyžařského ráje, jehož centrem je Saas-Fee. Ale stojí sem za to vyrazit i v létě. Městečko leží 1 800 metrů nad mořem a vypadá jako perla v rozvírající se škebli. Její zářivou perleť vytvářejí ledovce, padající do údolí z věčně zasněžených svahů. Jedině Dom, nejvyšší hora v Saastalu (4 545 m), je i v létě temný, protože na jeho příkrých stěnách pod vrcholem se sníh neudrží.

Autům vjezd zakázán

Když na parkovišti na okraji Saas-Fee vystoupíte z vozu a zvednete oči, díváte se přes stařičké alpské dřevěné chalupy do úzkých uliček, kde jezdí jen elektromobily a lidé chodí pěšky. Všechno je tu na dosah. Hotely, lanovky, koupaliště, lanový park, ďábelská horská dráha…

Z oken dřevěných alpských chalup padají popínavé kytky a velekvětináče před zdejšími hotely mnohde nahradily tradiční obrovské nádoby na výrobu alpských sýrů. Všude jsou kavárničky s venkovními zahrádkami, vyhlídkové restaurace, stylové bary.

Městečko pod ledovci Květiny v obřích nádobách na výrobu sýrů

Náměstíčku Dorfplatz v centru dominuje moderní kostel Nejsvětějšího srdce, před nímž stojí socha pionýra alpské turistiky – pastora Johanna Josefa Imsenga. Švýcarský "hrabě Harrach" začal v Saas-Fee lyžovat už na počátku 18. století na dřevěných prknech přivázaných k nohám. Jako horolezec a horský vůdce vodil první turisty po horách, ubytovával je na své faře a tlačil na stavbu hotýlků. U místních s tím vůbec nepochodil. Když se v červenci roku 1869 za podivných okolností utopil v blízkém ledovcovém jezeře Mattmarksee, šířily se pověsti, že mu k tragickému skonu někdo dopomohl.

Může se hodit Jednorázové jízdné na lanovky se pohybuje v rozmezí 30–50 švýcarských franků pro dospělého. Proto je výhodnější koupit si během týdenního pobytu tzv. Excursion and hiking pass, který stojí dospělého 181 CHF, dítě do šestnácti let platí polovic, rodinný pas stojí 373 CHF. Kromě transportu na všech lanovkách zahrnuje i některé další aktivity jako např. vstup do krytého bazénu, na golfové hřiště i jízdu na tobogánu Feeblitz z krásné vyhlídky nad Saas-Fee.

Slevu na mnohé atrakce získáte s tzv. Guest card, kterou automaticky dostanou všichni ubytovaní v Saas-Fee. Informace o ubytování na: www.saas-fee.ch

Noblesní středisko

První hotel byl v Saas-Fee postaven v roce 1881 a dostal jméno Dom po dominantě Saastalu. Skutečné lyže se v Saas-Fee objevily v roce 1902, tedy až 11 let poté, co je na světové výstavě v norském Oslu pro své lesní dělníky v Čechách zakoupil hrabě Jan Harrach. Přesto se během 20. století ze zapadlé horské vísky Saas-Fee stalo jedno z nejproslulejších alpských středisek. Spolu s dalšími třemi sportovními centry (Saas-Balen, Saas-Grund a Saas-Almagell) v zimě nabízí 145 kilometrů sjezdovek, kde se lyžuje z výšky 3 600 metrů.

Také v létě sem jezdí turisté z celého světa. Nejen lyžovat na ledovec, ale hlavně chodit po horách, jezdit na kolech a odpočívat v nádherné alpské přírodě.

Lanovka na Felskinn Pohled do útrob ledovce Ochočení svišti

Metro Saas-Fee

Do metra většinou sestupujete po schodech dolů. V Saas-Fee pojedete ke zdejší podzemce několik minut strmě vzhůru kabinovou lanovkou. Nejvýše položené metro na světě vede ze stanice Felskinn ve výšce 2 980 metrů. Tunel, proražený do úbočí hory Allalinhorn, měří 1 749 metrů a překonává výškový rozdíl 476 metrů. Vláček vás vyplivne ve stanici Mittelallalin ve výšce 3 500 metrů! Je odtud nádherný výhled do údolí, který si můžete okořenit posezením v nejvýše položené otočné restauraci světa. Během hodinového oběda se před vámi vystřídají panoramata hor ze všech světových stran.

Pro ty zdatnější začíná na stanici Mittelallalin tříhodinový výstup na nejbližší a zdejší nejdostupnější čtyřtisícovku Allalinhorn (4 027 m). Lidé, mířící k jejímu vrcholu, vypadají v dimenzích velehor jako malí mravenci. A těch mravenců vidíte v bílých svazích opravdu hodně.

Pokud netoužíte po výšlapu, můžete se vydat do ledového světa, který odkrývají uměle vyhloubené sály v ledovci Fairy Glacier. Najdete tu ledové sochy a barevně nasvícené mozaiky místních umělců. Přesto nejimpozantnější je pohled do přírodní ledovcové pukliny. Ze stěn visí rampouchy jak v říši ledové královny, ale přes všechnu nádheru vás mrazí, když se vžijete do situace nešťastníků, kteří v takové trhlině během několika minut umrzli.

Ochočení svišti

Jak se tam dostat Z Prahy pojedete asi 9,5 hodiny. Máte dvě možnosti. Kratší cesta vede přes Mnichov, Bregenz a Chur (853 km), pohodlnější přes Heilbronn, Karlsruhe, Basilej a Bern (929 km).

Lanovkami se dá vyjet na mnoho dalších míst. Třeba přes mezistanici Spielboden na Längfluh ve výšce 2 870 metrů, odkud startují horské túry po ledovci Feegletscher na jinou čtyřtisícovku – Alphubel (4 206 m). Hned vedle ní se tyčí osiřelý vrchol Täschhorn (4 491 m) a nejvyšší rozeklaný štít hory Dom.

Hezká procházka vede i dolů do údolí po úzké stezce podél ledovce a pak po hřebeni panoramatickou cestou k jezeru u Gletschergrotte. Kousek pod jezírkem za mostkem přes ledovcovou bystřinu Fee-Vispe najdete v divoké přírodě sviští rodinku, která se nechá krmit od turistů přímo z ruky. Táta svišť krmení doslova miluje. Pokud mu nabídnete čerstvou mrkev, klidně se vzdá dobrot, co právě chroustá, a přijme od vás jídlo přímo z ruky. Při tom se nechá pohladit a vůbec se nebojí.

Přes tuto propast se létá na kladce.

Let přes kaňon

Lanové parky mají ledaskde. V Saas-Fee ale zažijete něco, co nikde jinde. Ve zdejším Adventure Forest dostanete horolezecké popruhy, karabiny, lekci, jak se bezpečně po lanech v korunách lesa pohybovat a půl dne můžete šplhat mezi stromy na opičích drahách různých obtížností. A pak přijde finále – Tyrolienne.

Letíte na kladce 280 metrů přes kaňon dravé říčky Fee-Vispe. Pod sebou vidíte bublající peřeje, v nichž si další nadšenci užívají kaňoning, a nad sebou máte panorama nádherných hor. Z blízkého mostu si vás fotí turisté, a když doletíte na druhou stranu, je vám líto, že atrakce skončila. Ale jen do chvíle, než se po značené stezce vyškrábete mezi skalami o deset metrů výš k mostu. Tam vás totiž čeká let na kladce zase zpět. Ten už ale měří "jen" 210 metrů.