Saalbach Hinterglemm, šampion mezi rakouskými středisky

může se hodit Jak se tam dostat Cesta autem z Prahy měří 480 km a potrvá vám zhruba 6 hodin. Můžete jet i vlakem do Zell am See s přestupem na místní autobus. Nejbližší mezinárodní letiště je v Salzburgu. Doprava na místě

Údolí mezi Lengau a Vordeglemm obsluhují skibusy, které jsou zdarma pro držitele permanentek. Ubytování Široká nabídka hotelů a apartmánů nejrůznějších kategorií. Většina hotelů je soustředěna ve střediscích Saalbach, Hinterglemm, Leogang a Lengau. Využít lze i levnějších kapacit v Saalfeldenu nebo Viehhofenu. Ceny jsou výrazně příznivější před hlavní sezonou (většinou do 22. prosince) a po hlavní sezoně (většinou po 19. březnu). Další informace www.saalbach.com Mapy © Google