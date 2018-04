S vodáky se nikdo nebaví. Nebezpečné jezy se staví pořád dál

Kolik lidí se v Česku utopí za rok?

Český statistický úřad eviduje každý rok téměř 250 utopených. Mezi nimi jsou ovšem zahrnuti také lidé, kteří se utopili doma ve vaně, v domácím bazénu nebo třeba v autě či násilnou smrtí pod vodou. Bližší podrobnosti nejsou známé, protože největší část ve statistikách zabírají blíže neurčené příčiny.

Kolik lidí se utopí na jezech? Několikrát jsem slyšel odhad, že to může být až padesát lidí ročně.

To nevím, na to statistiky neodpovídají.

Petr Ptáček Petr Ptáček provozuje Vodáckou školu záchrany v Novém Městě nad Metují. Zpočátku se zaměřovala na osvětu mezi vedoucími dětských táborů a vodáckých oddílů. Dnes vyučuje především záchranu z vodního válce pro hasiče a další záchranné jednotky. Petr Ptáček zároveň vydává největší česko-slovenský vodácký web Raft.cz

A kolik vodáků?

Podle zpráv, které sesbíráme z médií a od známých vodáků, je to mezi pěti a deseti mrtvými vodáky. Rok od roku se to mění, ale řekněme, že průměr je za poslední léta osm lidí, kteří přišli o život při vodáckém sportu.

Jak je to s právní odpovědností při vodáckém sportu?

Jez na většině řek můžeš sjíždět jen na vlastní odpovědnost. Na řekách vyššího řádu, jako je třeba dolní Vltava nebo Labe, obvykle tam, kde probíhá lodní doprava, mohou vodáci jezy splouvat jen na povolení jejich majitele. To může být vydáno obecně na nějakou dobu, nebo na konkrétní akci či dokonce jenom pro jednotlivce.

Nenese ale majitel nebezpečného jezu nebo ten, kdo ho postavil, odpovědnost za mrtvé?

Pokud byl jez postavený podle stavebního zákona, schválený podle norem a odsouhlasený všemožnými odpovědnými orgány podle pravidel stavebního řízení, nenese podle práva žádnou zodpovědnost za smrt vodáka. Na každém jezu se totiž můžeš za určité situace utopit, i kdyby byl postavený zdánlivě zcela bezpečně.

Morální odpovědnost ale stavitelé za nebezpečné jezy snad mají… Přece se ví, kde se lidé topí.

To je věc, na kterou teď poukazujeme. Vytvořili jsme iniciativu Nebezpečné jezy, udělali jejich seznam, zapisujeme je do vodáckých kilometráží a průvodců, varujeme před nimi a také radíme správcům – tedy většinou státním podnikům Povodí, jak je zabezpečit pro případnou pomoc.

To je snad věc Svazu českých kanoistů a ne soukromé iniciativy.

Český svaz kanoistů je kvůli dluhům v Sazce na nule. Nemá ani peníze na pokrytí vlastních závodů, natož pak na zabezpečování jezů pro rekreační vodáky-nečleny. My se tedy aspoň snažíme, aby byly nebezpečné jezy označené výstražnými tabulemi, kovovými oky nebo pacholaty pro upoutání záchranného lana, aby byl v jejich těsné blízkosti plovací kruh a lano.

Řešíte tedy následky a ne příčiny?

V podstatě to tak je. Ale dnes není na jezech možná ani laická záchrana, jak se ukázalo i při čtvrtečním neštěstí v Olomouci na jezu. Nejdůležitější je totiž okamžitá první pomoc těch, kteří nehodu vidí ze břehu. Když někdo spadne do vodního válce a mele se tam dvě tři kolečka, je nutné okamžitě reagovat. Mnohdy stačí hodit mu lano nebo záchranný kruh a on se dostane ven.

Hasiči většinou přijedou později a už jenom hledají mrtvoly. Přesto i oni jsou ve velkém nebezpečí. Nemají se kde připoutat lanem, může je strhnout voda, převrátit se jim člun a oni se mohou také utopit. V minulosti se to již stalo.

Kdyby byl jez postavený dobře, vodákům by se nemuselo nic stát. Nanejvýš by se ve vlnách převrátili a i s lodí odplavali do tišiny.

Mluvil jsem o přípravě nebezpečných jezů na řešení situace, která nastane, když se pod nimi někdo topí. To stojí desítky tisíc korun. Úprava samotného jezu přijde na miliony a do toho se skoro nikomu nechce.

Vždyť jsou přece regiony, které z velké části živí řeky díky půjčovnám, kempům, hospodám a další vodácké infrastruktuře. To se nenajdou peníze na stavební úpravy pár jezů, na kterých se neustále topí lidé?

Tohle se snažíme říci hejtmanům. Když jdou stamilionové dotace do cyklostezek, na turistické atrakce a do skiareálů, mohly by se také použít na jezy, kde umírají lidé. Každou křižovatku, kde se stane několik nehod, kontrolují dopravní inženýři a ve spolupráci s policisty a stavaři ji upravují do bezpečnější podoby. Na jezech se nic takového neděje. Vodáci nejsou zvaní do stavebních řízení, nepřipomínkují nové ani opravované jezy a nikdo se s nimi nebaví.

Nevidíš to moc černě? Vždyť na Ohři byl letos rekonstruovaný jez-zabiják v Tuhnicích ve prospěch vodáků.

Úpravu Tuhnic prosadili rybáři. Propust byla rekonstruovaná pro ryby a naštěstí jí mohou bezpečněji proplouvat i vodáci. O kousek níž na Ohři se ovšem letos zrekonstruoval jez ve Vojkovicích tak nešťastně, že propust je příliš úzká a navíc z ní táhne proud do elektrárenského náhonu, takže se tam v létě čekají nehody.