S Miladami na slavnostní otevření jezera Milada u Ústí nad Labem

Milady samozřejmě vezměte s sebou, protože jen málokdo má to štěstí, aby se po něm jmenovalo jezero - a to dokonce rekordman. Jezero Milada je totiž po jezeru Most, jezeru Medard u Sokolova a Máchově jezeru největší v Česku.

Milada a kousek z její minulosti

Jezero Milada, které vzniklo nedaleko Ústí nad Labem zatopením uhelného velkolomu, se začalo napouštět v roce 2001. Vodní plocha je 3,2 km dlouhá, 700 m široká, má rozlohu 252 hektarů, průměrnou hloubku 15,5 m a maximální hloubku 24,7 m. Dosud se sem lidé mohli podívat jen se zvláštním povolením nebo při dnech otevřených dveří, ale na konci května se vše změní. Jezero Milada vás totiž zve na slavnostní otevření pro veřejnost.

K výletnímu zámečku Větruše vás z centra Ústí nad Labem vyveze kabinková lanovka.

Samotné otevření jezera (a zrušení zákazu vstupu) se koná 30. května v 9.30 hodin na hlavní pláži na severních svazích Milady a na cyklostezkách a naučné stezce v okolí. V 10.00 hodin se do jezera slavnostně namočí primátor Ústí nad Labem a starostové okolních obcí, a pak už se naplno rozjede bohatý doprovodný program.

Jeho součástí budou dětské cyklistické a koloběžkové závody, projížďky ve člunech a v terénních vozidlech či přehlídka modelů letadel. A pokud bude přát počasí, přivítá Milada i první nadšené plavce.

V hlavní roli sport

Při otevření Milady si užijete štědrou přehlídku sportovních aktivit. Můžete si vyzkoušet petanque, discgolf, paintball, yachting a vodní sporty, nezvyklé disciplíny jako provazochodectví, lukostřelbu, Human Fly či Bungee basketball, i docela obyčejnou cyklistiku s dopravními testy pro děti i dospělé nebo zkušební jízdy vozy Škoda Fabia.

Pro děti jsou nachystány skákací hrady, indiánská vesnička Rosehill, airbrush tetování, malování na obličej, animační programy a spousty soutěží se sladkými odměnami pro vítěze.

Sport bude hrát hlavní roli i v neděli 31. května, kdy v 10.00 hodin odstartuje 10 km dlouhý běžecký závod. Registrovat se můžete přes internet nebo přímo na místě od 8.00 do 9.15 hodin.

Proč je Milada Milada?

Ústí nad Labem a jeho dominanty – hrad Střekov, Masarykova zdymadla na Labi, šikmá věž kostela i zámeček Větruše.

Důvod je jednoduchý - jmenoval se tak jeden z dolů, který tu býval ještě před vznikem velkolomu. Méně už se ví, že Milada je první projekt velké vodohospodářské rekultivace, který ukázal cestu dalším oblastem. Už nyní je u Mostu napuštěno stejnojmenné jezero a u Sokolova se rozlévá jezero Medard, obě však začnou sloužit jako rekreační plochy až kolem roku 2020 a později. Další velká jezera v jamách po bývalých dolech by měla vznikat v průběhu dalších desetiletí.

Co můžete vidět v okolí?

Hrad Střekov a břehy Labe si prohlédnete také z paluby výletní lodě.

Jezero Milada leží jen pár kilometrů od Ústí nad Labem a může se stát příjemnou zastávkou při vašich letních cestách do Krušných hor, do oblasti Tiských stěn, Českého středohoří nebo Národního parku České Švýcarsko.

Rodinám s dětmi se kromě Milady bude líbit expozice modelových kolejišť v blízkém zámečku v Trmicích, lákavým cílem je také ústecká zoologická zahrada anebo zámeček Větruše se zrcadlovým bludištěm, kam vás z centra města vyveze kabinková lanovka. Od Větruše se otvírá pěkný výhled na město a uvidíte odtud jak slavný kostel se šikmou věží, tak tajuplný hrad Střekov - třeba možný cíl dalšího výletu?