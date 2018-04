S Mikešem k největšímu dalekohledu v Česku

MŮŽE SE HODIT Doprava: Jednoznačně nejlepší spojení je z Prahy vlakem. Osobní vlaky směrem na Benešov u Prahy odjíždějí každou hodinu z Hlavního nádraží (vždy 22. minutu) a z Vršovic. Cesta do Mirošovic trvá 50 minut. Jízdní řády najdete na www.idos.cz. V případě, že se sem vydáte autem, jeďte z Prahy po dálnici D1, sjezd Mirošovice, parkovat se dá u železniční zastávky. Z jižních Čech je nejlepší přístup po silnici E55 (tzv. benešovské přeložce). Pokud se rozhodnete jet přímo ke hvězdárně, parkovat se dá asi 300 m od ní, přístup k největšímu dalekohledu a na vrchol Pecný je pouze pěšky. Vstupy a otevírací doby Památník Josefa Lady, Hrusice: otevřeno je denně kromě pondělí, 9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod. (tel. 323 655 204); na návštěvu se zasvěceným výkladem si rezervujte necelou hodinu. Hvězdárna Ondřejov: návštěvy hvězdárny jsou možné od května do září každou sobotu a neděli, kdy prohlídky začínají od 9.00, 11.00, 13.30 a 15.30 hod. Mimo tuto dobu lze skupinové prohlídky na všední dny domluvit předem na tel. čísle 323 620 227 (J. Čech), a to ve čtvrtek a pátek mezi 10.00 – 11.00 hod. Prohlídky ve všední dny se konají od dubna do října. Cena vstupenky je pro dospělé 40 Kč, děti (7–15 let) 20 Kč a pro hromadný zájezd autobusem je cena 800 Kč. Vinné sklepy Senohraby: otevřeno od pondělí do čtvrtka 9.00 – 16.00, v pátek 10.00 – 18.00, sobota a neděle 15.00 – 18.00. V ostatní dobu si můžete dohodnout návštěvu na tel. 323 654 060 nebo 602 270 830.

