S lyžemi na Mont Blanc

Co znamená, když se řekne

ledovec - masa ledu, která nikdy neroztaje, při pohledu z výšky připomíná řeku, místo vodopádů jsou ledopády s mnoha nebezpečnými trhlinami a ledovými věžemi

trhlina - desítky metrů hluboká propast v ledovci, často bývá zakrytá sněhem nebo se přes ní přechází po labilních ledových můstcích sérak - několik desítek metrů vysoká sněhovo-ledová věž, která se obvykle zřítí bez předchozího varování, je proto nebezpečné se pod ní pohybovat. firn - změklý a znovu ztvrdlý sníh, dobře se po něm stoupá na mačkách ledová stěna - prudký svah pokrytý firnem, místy ledem, na výstup je potřeba cepín, mačky, lano, několik ledovcových skob a zimní turistické vybavení Na ledovci doporučujeme:

- vždy lyžovat ve skupině a navzájem se kontrolovat

- mimo vyznačené trasy najmout horského vůdce

- mnohé túry vedou pásmem trhlin a je potřeba se navázat na horolezecké lano

- vždy nosit na těle zapnutý lavinový hlásič a v batohu lopatu a lavinovou sondu

- součástí vybavení je i lékárnička a bivakovací potřeby

- konzultovat předpověď počasí, trasu a výzbroj s profesionály v Domě horských vůdců

- být dobře pojištěni Nejlepší období: freeriding konec ledna a začátkem února, skialpinistické túry v dubnu a květnu Šestidenní permanentka na celou oblast Chamonix: 205 Euro (děti 4-11 let 164 Euro) Co se bude konat: 11.-12.1. Světový pohár mužů na sjezdovce Kandahar, polovina února podle počasí Světový pohár v extrémním lyžování, 1.-2.3. snowboardové závody Cham Jam ve slalomu, rampě a boardercrossu