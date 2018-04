S Londýnem pod nohama

Proč si nedopřát půlhodinový let nad Londýnem, během kterého budete mít dostatek času si metropoli na Temži pěkně v klidu prohlédnout? A když se to tak vezme, letenka vás nevyjde ani příliš draho - řádově ve stokorunách.Skupina zahraničních turistů se právě šine od proslulé londýnské dominanty, Big Benu, na opačný břeh Temže a všichni ti, kteří ostošest fotografovali věž s obřími hodinami, mají nyní důvod ke smutku. Jen málokomu totiž zbylo dost filmového materiálu, aby si mohl zvěčnit to, co se objeví na druhé straně řeky - největší vyhlídkové kolo na světě - London Eye. Skupinka se alespoň zastaví na mostě a užasle pozoruje nad vodami Temže gigantický kotouč. Vedoucí výpravy vzápětí dostane nápad a už popohání ostatní na druhý břeh. Cíl je jasný - vzít to obří kolo útokem. Myšlenka zřejmě nebyla moc originální, protože kolem vody se už vine dlouhý had návštěvníků a všichni zde čekají kvůli jedinému: dostat se do jedné z prosklených kabinek pohupujících se na ocelové konstrukci a pak vyrazit vzhůru nad Londýn. "Postupte si, prosím, do této řady," usměrňuje turisty jeden z místních pracovníků. Má za úkol uspořádat zmatené hloučky zájemců do úhledných formací asi jako na letišti. Není to náhoda. London Eye je totiž specialitou britského národního leteckého přepravce a ten se postaral o to, aby vše kolem obřího kola vypadalo jako opravdový let nad Londýnem. Proto zde také všichni tvrdošíjně hovoří nikoli o jízdě kolem, nýbrž o letu. Během čekání na "odbavení" maně člověka napadne zaklonit hlavu a pohledem se utkat s výškou celého kola. London Eye tady vede na body, protože jen málokdo při takovém pohledu nezavrávorá. Jak nad obří konstrukcí, která je trvale v pomalém pohybu, plují mraky, vypadá to, jako když všechny ty tuny oceli pomalu padají přímo do davu postávajících. A soudě podle kymácivých pohybů ostatních, není to asi ojedinělý pocit. "Zde je vaše palubní vstupenka, pane, přeji příjemný let," usmívá se za přepážkou příjemná pracovnice. Nová fronta, tentokrát se tedy bude nastupovat už přímo na palubu. Další asistenti se starají o to, aby se návštěvníci rozptýlili v zájmu plynulosti "odbavení" po celé délce nástupního ostrůvku. Neslyšně si přibližuje prosklená kapsle, která má tvar vzducholodi a velikost menšího autobusu. Turisté v roli pasažérů spořádaně nastupují a kapsle se během několika okamžiků s mírným zasyčením uzavírá. Let začíná. "Vítejte na palubě London Eye," ozve se z reproduktorů poněkud kovový, ale jinak příjemně modulovaný hlas. Následuje několik obecných informací o samotném obřím kole, ale většina lidí na palubě jim nevěnuje příliš pozornosti, protože s nosy nalepenými na sklo očekávají nevšední výhledy. Trochu předčasně, protože kolo "letí" velice pomalu a výšku nabírá jen rozvážně.Kapsle se zvolna dostává nad střechy okolních domů a teprve teď začíná mít let příchuť svobodného pohybu nad městem. "Je to ale úžasná technická záležitost nehledě na ten výhled, že?" nenechává si pro sebe první zážitky postarší dáma, která se snad jako jediná z osazenstva netiskne přímo na sklo, protože jí v tom brání široký lem jejího klobouku.Nastává okamžik, kdy někteří z cestujících zažívají silný pocit vítězství. Kapsle totiž vystoupala přesně do úrovně obřího ciferníku Big Benu stojícího hned naproti přes řeku. Kdo má po ruce fotoaparát, neopomene tuto skutečnost zvěčnit na políčko filmu.Let právě vrcholí. V tuto chvíli je kabina ze všech nejvýše a Londýn vám skutečně leží pod nohama. Triumf navíc umocňuje i obří ocelová masa kola, která se právě rozprostírá dole pod prosklenou kapslí. I když pohled na město uchvacuje, přesto jen člověk nenápadně pošilhává po okolních upínacích tyčích, jestli kabinu dost pevně drží... Pokud je návštěvník ze střední Evropy, má v takovém případě přece jen malou výhodu. Ví totiž něco o zlatých českých rukou, a téměř 150 metrů nad zemí se tedy může utěšovat, že vše určitě dobře dopadne, protože právě tyto ruce měly hlavní nosné části kola na starosti...Příjemně nepříjemný okamžik, kdy kapsle zůstávala několik dlouhých okamžiků osamocena na vrcholu, pominul a kabina se poslušně vrací mezi hejno ostatních. Všechny se lesknou v nenadálé sluneční koupeli, která Londýn překvapivě zalila. Uvnitř je však příjemně, protože zabudovaná klimatizace tiše a spolehlivě vrčí. V úrovni očí se opět objevuje ciferník Big Benu. Tentokrát už setkání nedoprovází pocit triumfu a poměřování, kdo je výš, spíše je to chvilka přátelství, kdy se míjejí dva staří známí.Jde se ostře dolů. Střechy okolních domů se dostaly do úrovně kabiny, prosklená kapsle opouští slunečné pásmo a noří se do stínu, který domy vrhají na řeku.Měkké přistání. Dveře se opět neslyšně otevírají a do klimatizované kabiny proniká trochu vzduchu od vody. Venku je nezvykle dusno a nástupní ostrůvek je už plný dalších čekajících zájemců, kteří se také chtějí vydat kamsi nad Londýn. "Doufám, že se vám náš let líbil a těšíme se na další," zakončuje výlet u dveří uniformovaný muž s profesionálním úsměvem. Opravdu skoro jako v letadle.London Eye stojí na břehu Temže přímo naproti budově britského parlamentu. Kdo se chce pokochat pěkným pohledem na otáčející se kolo, ať vystoupí z metra na stanici Westminster u Big Benu a přejde most přes řeku, odkud je London Eye vidět nejlépe. O něco kratší je cesta od stanice Waterloo - stačí přejít lávku ve vrchní části nádraží a vydat se směrem k Temži. Pro výlet do Londýna s návštěvou London Eye lze využít i momentální speciální nabídky British Airways: víkendový pobyt za něco přes deset tisíc korun (v ceně letenka, vstup na London Eye a dva noclehy na Picadilly Circus - platí v případě, že letí dvě osoby do konce srpna), druhá možnost platí od začátku září a je pro jednu osobu, kterou stejný víkendový pobyt s letenkou, ubytováním a vstupenkou vyjde na přibližně patnáct tisíc.Pokud chcete z kola fotit Londýn, nejlépe je vyrazit v dopoledních hodinách. Tehdy svítí slunce od kola na protější břeh Temže, takže lze pořídit pěkné snímky londýnských dominant.V případě, že si budete kupovat jízdenku-letenku přímo na místě, cena pro dospělého v hlavní sezoně (do konce září) je 9,50 libry, dětské jízdné 5 liber, důchodci platí 7,50 libry a čle- nové skupin nad deset lidí platí 8,55 libry. Vstupenku je možné si rezervovat i v pražské rezervační kanceláři British Airways (tel. 02/22114444) a pro dospělého vyjde na něco přes pět set korun (dětská pak na 275 korun).