S lesním mužem do finské tajgy

Skoro každý obyčejný finský kluk dělá od narození to, co by mu u nás záviděli všichni skalní trampové. Kdykoli si vzpomene, stává se dobrodruhem, zálesákem, pionýrem pustiny,prostě finským lesním mužem »karpaasim«, dávným bojovníkem, který spoléhá jen na sebe a zná tajemnou moc přírody. Vyrazit ve Finsku do lesa je obřad a malé dobrodružství, které se jen málo podobá našemu houbaření nebo toulkám šumavskými hvozdy. Divočina začíná hned za městem. Půlhodinka jízdy z Helsinek zavede člověka třeba do místa zvaného Korpilampi. Tady končí civilizace a začíná pravý finský les. Vpředu kráčí mechem kdo jiný než lesní muž. Výprava začíná. Pojďme za ním.