S krkonošskou permanentkou do Alp

Již loni mohli čeští lyžaři za těchto podmínek jezdit do center Hinterstoder Wurzeralm, Ötscher, Patscherkofel a Kössen. Celosezónní krkonošská jízdenka by měla stát v nadcházející sezóně 6500 korun.



Po příjezdu do kteréhokoli z těchto alpských středisek mají lyžaři zajít s permanentkou a pasem do místní pokladny, kde získají zdarma celodenní jízdenku. Tyto jízdenky jsou pouze jednodenní, proto budou muset lyžaři do pokladny chodit každý den svého pobytu. Během loňské sezóny využilo této možnosti v Alpách asi 150 českých lyžařů. Naopak do Špindlerova Mlýna si přijelo zalyžovat asi 30 Rakušanů.

Ačkoli minulá zimní sezóna v Krkonoších přála lyžařům až ve své druhé polovině, lanovky a vleky ve Špindlerově Mlýně přepravily přes 5,6 miliónu lidí. Největší nával Krkonoše zaznamenaly zřejmě v únoru.