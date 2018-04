S kolem do letadla: jak na to a za kolik?

Zvláště ti cyklisté, u nichž je vždy bicykl na prvním místě, asi nebudou strojem z půjčovny dvakrát nadšeni. Příplatek za převoz vlastního kola navíc mnohdy není tak tragicky vysoký, aby nás to odradilo od výjimečných zážitků.

Výběr obalu do letadla

Přeprava kola letadlem vyžaduje hlavně jeho správné zabalení. Máme na výběr několik možností:

1) speciální skořepinový kufr

2) měkká taška určená pro přepravu kola

3) papírová krabice

Skořepinový kufr má výhodu ve velmi dobré ochraně kola, ale je poměrně drahý. Existují ale i specializované prodejny a půjčovny (v Praze např. Programcycle), kde vám kufr nejen půjčí, ale navíc vám kolo pomohou i rozebrat a naskládat do zavazadla.

Při použití měkké tašky je kolo vystaveno větší možnosti poškození, byť je vak vypolstrován. Taška je optimální pro přepravu tam, kde jsou na kola zvyklí (např. Baleáry či Kanárské ostrovy) a chovají se k vašemu kolu šetrně.

Papírová krabice

Já mám osobní zkušenost s papírovou krabicí, kterou lze získat v jakékoliv prodejně jízdních kol (většina nových bicyklů se v nich transportuje a obaly se likvidují).

Pokud máte možnost výběru obalu, tak zvolte širší krabici, než jaká je standardem (např. od kol Cannondale 140cm x 85cm x 26cm). Ale pozor, ještě větší by s nemusela vejít do vrat u přepravníků a na letišti by mohly vzniknout problémy. Proto si ještě předem raději použití určitého obalu prověřte u cestovní kanceláře, zda v místě pobytu nenastane nějaká komplikace.

Demontáž kola

Podle velikosti krabice, ale také přepravovaného kola musíme kolo více či méně rozebrat. V každém případě se demontuje přední kolo, zadní obvykle zůstává (chrání se tím převodníky, neboť se nedotýkají dna krabice).

Dále se sundávají řídítka a demontují se pedály z klik. Většinou je též potřeba vyjmout sedlovku se sedlem z rámu.

Pravděpodobně se musejí sejmout i blatníky v případě, že je na kole máme, stejně tak jako další nadstandardní doplňky (nosiče na přední kole apod.). Též nezapomeňte na computer, blikačky či světla. Vše, co bude přečnívat a je křehké, bude v nebezpečí poškození.



Rám, z něhož jsme vyjmuli kolo (příp. obě), je dobré zpevnit rozpěrkami vloženými mezi patky vidlic. Tím lze částečně zamezit případné deformaci rámu. Kulaté terčíky je dobré použít na osy nábojů - chráníme tím hlavně rám, jenž by se jinak mohl poškrábat.

Ochranné prostředky

Když už budeme někde prosit o krabici, je dobré ještě získat další ochranné doplňky, které se dávají na transportovaná kola. Jedná se hlavně o plastovou rozpěru vidlice (někdy se hodí i zadní), plastové terčíky z nábojů kol, pěnové podélně rozříznuté trubky na ochranu rámu a různé kusy kartónu, igelit se vzduchovými polštářky apod. na oddělení komponentů v krabici.

Zabalení rámu a kol

Před vložením torza kola do krabice je dobré ještě ho ochránit nasazením pěnových trubek na rám, fixovat řetěz tak, aby nepoškodil zadní stavbu či kliky (neměl by být mimo převodníky).

Řídítka fixujte podélně k rámu tak, abyste nikde přehnaně nezdeformovali bovdeny, a zároveň je vypodložte, aby nedošlo k odření laku nebo poškození nějakých komponentů.

U vyjmutého předního kola je dobré sundat rychloupínák (sám jsem to neudělal a výsledkem bylo proražení bočního kartonu) a do osičky nasadit terčíky. Vsadit rozpěru do vidlice a extra zabalit sedlo se sedlovkou.

ZA KOLIK S KOLEM DO LETADLA * Poplatky za přepravu kola si zjistěte předem u cestovní kanceláře, s kterou na zájezd jedete, případně u letecké společnosti. * Např. CK Fischer a CK Čedok účtují klientovi za přepravu kola tam i zpět poplatek 1000 Kč. Zájem o přepravu kola nahlašte už při rezervaci zájezdu, abyste s přepravou kola mohli opravdu počítat (do letadla CK Fischer se vmístí celkem 25 kol). * Některé cestovní kanceláře (např.Goldair Greece Tours) neúčtují poplatky žádné. Klienti ale musí u CK nahlásit přepravu předem. * ČSA přepravuje jízdní kola na charterových letech bez poplatku. * Travel Servis přepravuje na charterových linkách jízdní kola za poplatek 1000,- Kč za zpáteční let. * Nízkonákladová společnost SmartWings účtuje za kolo 25 eur/let. *ČSA vybírá poplatky za přepravu jízdních kol na pravidelných linkách (výjimkou jsou výše zmiňované charterové lety). Na většině pravidelných linek ČSA váha přepravovaných zavazadel nesmí překročit limit 23 kg v Travel třídě a 30 kg v Business třídě. Pokud váha jízdního kola a ostatních příručních zavazadel (pokud cestující nějaké má) převýší povolený limit, do kterého se zavazadla přepravují bezplatně, počítají ČSA za přepravu každého kilogramu nad tento limit 1 – 1,5% z ceny letenky (závisí na příslušné destinaci).

Složení do krabice

Začínáme vložením rámu do kartónové krabice, tím zjistíme, zda je potřeba ještě něco odmontovat či upravit.

Poté zkontrolujeme zafixování řídítek a přední vidlice v rámu (v případě sundání představce systému ahead set by se mohly ztratit z hlavového složení některé součástky).

Oddělíme nejlépe kartonem místo pro vložení předního kola a to umístíme zhruba vedle středového složení (tam je kolo nejužší).

Zbylé komponenty nevkládáme volně do krabice, ale vždy je zabalíme a fixujeme dohromady. Jelikož mají krabice průřezy pro snadnější nošení, tak by mohly drobné věci cestou vypadnout ven. K dokonalosti nám pomohou i rychloutahovací plastové pásky, které si vezmeme s sebou i na balení na cestu zpět.

Co ještě přibalit

Všechno, čím jsme kolo rozebrali, musíme mít s sebou. Samozřejmě třeba jen v podobě multiklíčů, ale nesmíme být zaskočeni tím, že například nemáme určitý rozměr na montáž pedálů.

Pozor na používání bombiček místo hustilky, ty do letadla nesmí. Proto si přibalíme pumpičku s držákem na kolo, náhradní duše, sadu na jejich zalepení. Mnozí přibalí i náhradní pláště. Jestliže plánuje dlouhé sjezdy v různých pohořích, tak jsou nezbytností i náhradní brzdové špalíky, mnohdy i brzdové destičky.

Nezaškodí ani mazadla např. na ochranu řetězu, plastové klíče na pomoc při sundávání plášťů. Ti technicky zdatnější mohou mít pro jistotu centrovací klíč i nýtovač řetězu.

Mnozí ještě do krabice s kolem dávají téměř vše, co k cyklistice budou potřebovat. Tretry, přilbu, tašku s dresy, tím dokáží kolo v krabici dostatečně zafixovat a hmotnostní nárůst není tak veliký. Navíc, zejména přilba by v osobním zavazadle zabírala hodně místa.¨

Nakonec krabici zalepíme širokou páskou ( tu si nesmíme zapomenout dát s sebou do kufru) a s bednou pořádně zalomcujeme, tím se ujistíme o dostatečné fixaci kola.

Aby kolo nebloudilo

Krabici důkladně popište, není špatné dát cedulky se jménem a adresou i dovnitř na kolo (stát se může cokoliv…).

Ještě na letišti můžete dopsat údaje o cílovém místě, příp. ještě dopsat svoje mobilní číslo (včetně všech předčíslí). Utrhnout vám visačku s údaji se občas povede i personálu letiště a jakékoliv zavazadlo bez dalších označení začne bloudit.

Potom se intenzivně hledá jen na základě vaší reklamace a mnohdy se k vám dostane až po pár dnech. Proto není špatné krabici umět definovat (např. podle loga původního výrobce apod.), zkušení cestovatelé přesně vědí, s jakým zavazadlem cestují (barvu, značku apod.) a mnohdy ho mají ještě výrazně označené.

V případě poškození krabice při doletu ihned jděte na reklamace, nic nenechávejte na později, těžko by vám potom někdo uvěřil, že krabici například přejela ještěrka.