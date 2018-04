S kartou pro mladé se dá v zimě ušetřit doma, ale i v zahraničí

Na tři vleky (1000, 350 a 200 metrů) ve Velkých Karlovicích v areálu Autokempinku Machůzky platí po držitele Karty mládeže sleva 25%, a to i o sobotách a nedělích. Na ubytování v autokempinku se vztahuje sleva 10%. Také rekreační středisko Huslenky poskytuje na kartu podobnou slevu.Lyžařský vlek v Javorné u Čachrova nabízí 12 jízd za 40 korun, všem držitelům karty jsou k dispozici další tři jízdy zdarma. Se slevou 25% si navíc můžete objednat nocleh v turistické ubytovně Javorná - cena s Kartou mládeže tak vyjde na 75 korun.Chata Zomka Albrechtice poskytuje ubytování v ceně 275 korun za osobu na noc s polopenzí, držitelům karty však odečte 10 procent z ceny. Také v hotelu a ubytovně Neptun v Jablonci nad Nisou je možno využít desetiprocentní slevu (běžná cena dvoulůžkového pokoje v hotelu je 300 korun, v ubytovně 90 korun).V obci Bublava nedaleko Kraslic je možno využívat slevu 20% na použití dvou půlkilometrových vleků (celodenní permanentka tak místo 110 korun stojí 88).Nejzajímavější sleva - 30%, se nabízí v lyžařském středisku Ski Jasná v Nízkých Tatrách. Sleva se poskytuje na denní nebo půldenní lístek a to v průběhu celého týdne kromě sobot a nedělí, Silvestra a vánoc.V lyžařském středisku Les Sept Laux poblíž Granoblu lze s Kartou mládeže pořídit permanentku za 65 franků (místo 105 franků) a o víkendech a školních prázdninách za 105 místo 125 franků. Ve středisku Meribel ušetří držitel karty z ceny denního lístku, který stojí 151 franků, celých 43 franků.Pro držitele karty je zde lyžování levnější ve dvou střediscích. Prvním je Saas Fee v kantonu Wallis, kde se na skipasy poskytuje sleva 10 procent. V oblasti Portes du Soleil mezi Mont Blancem a Dents du Midi je to obdobné - denní skipas přijde s kartou na 40 franků místo 48 franků.Bližší informace: Sdružení Karty mládeže ČR, Mánesova 46, Praha 2, tel./fax. 02/22250388.