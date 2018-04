Konec nudy v letadle. Za parádní vyhlídku v oblacích si připlatíme

Takový výhled nemají ani piloti dopravních letadel. Během několika let by se cestující mohli při dlouhých a nudných cestách zabavit parádní podívanou. Unikátní skleněná kopule totiž nabízí krásný výhled ze střechy letadla a už brzy by se mohla objevit i na komerčních letech.