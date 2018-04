S grizzlym opatrně

Grizzly má špatnou pověst jako nebezpečná šelma. Ve většině případů však jeho útoky vyplývají z vpádu člověka na jeho území a z pocitu, že se medvěd cítí ohrožen.Na rozdíl od černého baribala, který dává přednost zalesněnému hornatému terénu, hnědý grizzly se drží spíše v otevřené krajině,blízko řek. Nemá se tak kam schovat a v případě ohrožení - vzhledem ke své velikosti - volí útok. Tabule v národních parcích proto doporučují těm, kteří nechtějí medvědy potkat: - pohvizdovat si - medvědi to prý nesnášejí, stejně jako kovové zvuky; celkově je hluk lepší, protože medvěd se nevyznačuje dobrým zrakem, zato uši, a především čich, m u slouží dobře; po setkání s člověkem věru netouží a raději se mu vyhne; - v případě táboření je dobré pečlivě se zbavovat odpadků, aby medvěda nepřilákaly; - pokud již medvěda uvidíte, je lepší mu uhnout z cesty, pomalu, žádné náhlé pohyby, nikdy neutíkat; hlasitě,ale klidně mluvit a vztyčit ruce, v případě skupiny vytvořit útvar "rameno na rameno", a vytvořit tak dojem, že jste větší; - neudržovat kontakt očí - to je i pro jiná zvířata výzva na souboj; - jestliže přesto medvěd zaútočí, zbývá jediné - schoulit se do klubíčka. Řada lidí takto setkání s medvědem přežila, byť se šrámy. Pokud chcete stanovat ve volné přírodě, je prý dobré si pořídit pepřový sprej proti medvědům. Celkově se však - pokud omezíte zbytečné riziko - můžete spolehnout na statistiku. V průměru na rok připadá jeden smrtelný útok grizzlyho na člověka. Lovci zabijí ročně mnohem víc medvědů.