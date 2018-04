S dětmi na prodloužený víkend za střelci, draky a veterány

Na Kuňce se střílí

Hrad Kunětická hora u Pardubic bude v pátek 8. května patřit střelcům. Velký střelecký den doprovází vystoupení šermířů, výstava vojenské výstroje a výzbroje od husitství až po lidové milice, hrané scénky, odborný výklad a také dělostřelecké salvy, výstřely z houfnic nebo palných zbraní z období druhé světové války. Program začíná v 10.00 hodin, vstupné pro dospělé stojí 120 Kč, pro děti 80 Kč. Zábavu můžete spojit s prohlídkou hradu, který je přístupný od 9.30 do 17.30 hodin.

Na hrad se můžete vypravit také na večerní prohlídky, spojené s divadelními představeními; letos Kuňku ovládnou Popelka, Nikola Šuhaj a Limonádový Joe, o prázdninách se sem můžete vypravit na výstavu kostýmů a rekvizit z televizního pohádkového seriálu Arabela.

Za draky do Trutnova

Říká se, že v Trutnově pod hradbami, kudy dnes vede obnovená Dračí ulička, před více než tisíci lety lidé zabili strašlivého draka. Saň se objevila na městských pečetích, je součástí městského znaku a každý rok od května do září visí z věže Staré radnice. Na věž drak vyšplhá při Dračích slavnostech, které jsou letos poprvé dvoudenní a konají se v pátek a v sobotu 8. a 9. května.

Záleží jen na vás, jestli se zapojíte do pátečního kostýmového průvodu s obřími loutkami drakobijců a s drakem, do sobotní celodenní hry Po stopách zakladatelů, která průběžně startuje v Galerii draka, anebo do večerního procesí v kutnách. Slavnosti s bohatým programem končí vyzdvižením draka na věž, odkud „sleze“ až při městských slavnostech v září.

S vláčkem do skanzenu Mayrau

Po viaduktu pražského Semmeringu vás vlak dopraví přes Kladno až do hornického skanzenu Mayrau.

Výlet vlakem je pojistkou pro špatné počasí - a tahle jízda navíc nebude stát za to jen proto, že končí v hornickém skanzenu Mayrau poblíž Kladna, ale navíc se bude opakovat každý měsíc až do října! Vlaky do skanzenu Mayrau vyjíždějí z Prahy - Hlavního nádraží a přes pražský Semmering a Vinařice vás po obnovené vlečce dovezou až do skanzenu, a to 9. května, 13. června, 11. července, 8. srpna a 28. října.

Pokud toužíte po výletu s párou, můžete se svézt výletním vlakem po úzkorozchodné železnici z Třemešné do Osoblahy. Parní vlak vyrazí na trať v pátek 8. května v 10.45 hodin z Třemešné, zpět z Osoblahy odjíždí v 15.10 hodin. V červnu jezdí parní vlaky každou sobotu a během letních prázdnin každý víkend, v sobotu i v neděli.

Auta a lodě

Přehlídku historických automobilů, motocyklů, velocipedů a dobového oblečení si vychutnáte v sobotu 9. května na Veteránské revue v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce. Pokud chcete být u toho, až výstavní exponáty vjedou na krásné náměstí a budou se řadit na místa, musíte tu být už v 9.00 hodin. Samotná revue začíná ve 12.30 hodin, akci provází koncerty, přehlídky retro módy, soutěže a jízdy Spolku telečských velocipedistů.

Od 8. do 10. května můžete být svědky předvádění nejrůznějších plavidel – stačí přijet do Nymburka a přijít na břeh Labe u mlýna, kde se odehrává akce Lodě na Labi. Výletní lodí Blanice se můžete vydat na plavbu z Nymburka do Hrabalova Kerska a zpět, uvidíte také létajícího muže, slalomové jízdy motorových člunů, módní přehlídku v plavkách a pohádková představení.

Hrrr na hrad!

Hrad Roštejn v květnu ožije tradičním hradním hodokvasem.

Mají vaše děti rády hrady? Pak se vypravte třeba na mohutnou pevnost Sovinec, kde se celé tři dny od 8. do 10. května bude odehrávat Útěk z řádu - netradiční prohlídky hradních sklepů s mučírnou a s ukázkami práva útrpného, šermířská vystoupení, divadelní představení pro děti a pálení čarodějnic. Nestíháte? Pak se sem vypravte jindy, kulturní akce s bohatým programem se tu pořádají téměř každý víkend.

Veselo bude i hradě Roštejně, kde se v sobotu 9. května chystá Roštejnský hodokvas. Na hradě a v podhradí bude tržiště se šperky, hračkami, ukázkou drátkování, historickou kuchyní, medovinou, víny, sladkými a slanými pochoutkami, pod dohledem zkušenějších si vyzkoušíte lukostřelbu, jízdu na koni, dobové tance či žonglování a kartářka vám prozradí, co vás čeká a nemine.

Den s Lesy České republiky na Boudě

Vojenskou pevnost Boudu a její okolí poznáte, pokud se vypravíte na Den s Lesy České republiky.

Příjemné odpoledne můžete strávit v pátek 8. května u dělostřelecké tvrze Bouda. V rámci Dne s lesy České republiky bude od 13.00 hodin pro děti a jejich doprovod připravena trasa po okolí, kde na sedmi stanovištích budete plnit nejrůznější úkoly a podíváte se dokonce i do útrob slavné vojenské pevnosti.

Uvidíte také dravé ptáky, ukázky řezbářských prací s dřevem a pilou a na ohni si opečete buřty. Během odpoledne si děti mohou podél trasy zasadit „svůj“ stromeček a zastřílet z luku či ze vzduchovky.