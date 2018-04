S Cimrmanem a Amundsenem na severní pól

Někdejší moderátor České televize Petr Horký chce během cesty na pól natočit dokumentární film.

Jeden pro cyklus České televize Na cestě, jeden o tom, jak se taková výprava organizuje a jak se vlastně na pól jde, a jeden "srandafilm".

Na svých předchozích výpravách dal vzniknout krátkým snímkům, ve kterých zlehčoval takzvaná nedotknutelná témata.

Film Játra byl o velkém bílém žralokovi a Stopaři o tygřích žralocích. Natočil je ve vodě bez jakýchkoliv ochranných pomůcek proti pokousání. Podobně chce vyvrátit jistý fenomén o severním pólu.

"Znáte ten fenomén - jdu na sever, a jdu na jih? Tak na severním pólu je ještě jeden takový, ale nikde se o něm moc nemluví, a o tom budu točit já," říká tajemně Petr Horký.

Severní pól si vybral za cíl kvůli splnění klukovského snu a taky kvůli globálnímu oteplování.

"Když jsem se asi před rokem dočetl, že podle některých vědců tam nebude do deseti let možné dojít 'suchou nohou', tak jsem řekl, že to chci natočit," vysvětlil.





Rusové a vodka

V sobotu 22. března odletí na Špicberky za Miroslavem Jakešem, který tam mapoval život v odlehlých osadách. Odtud je pak Rusové přepraví na polární stanici Borneo. Tam natočí příběhy ruských polárníků.

"Chceme zjistit, jak se tam žije. Říká se, že Rusové hodně pijí, ale nevěřím tomu, že by to šlo pořád," uvedl Petr Horký.

Výstroj a zásoby jim na saních nepovezou žádní pomocníci. Na pól půjdou trasou, po které se kdysi vydal slavný horolezec Reinhold Messner, jen sami dva.

Na saních povezou tři kamery, stativ, speciální zvukovou aparaturu, úchyty pro upevnění kamer, sadu baterií a velmi lehký notebook Toshiba Portégé R500.

Speciální disk neobsahuje žádné pohyblivé části, které by se mohly pokazit kvůli mrazu nebo nadměrnému vlhku. Standardní záznamová technika vydrží mráz minus deset stupňů. Na severním pólu bývá v dubnu minus 30 až minus 35 stupňů Celsia.

"Moje přítelkyně našila na kamery takové kožíšky, které udrží teplo jednak z mojí ruky, když budu kameru držet, a jednak ze samotné kamery, které si vyrábí při převíjení pásku," prozradil Petr Horký.

Kromě natáčení dokumentárního filmu budou mít polárníci ještě další úkoly. Jedním z nich je přinést na severní pól vodku Amundsen. Slavný norský badatel Roald Amundsen dosáhl jako první člověk na světě jižního pólu, ale na severní se nedostal, i když po tom velmi toužil.

Duo českých polárníků Horký − Jakeš by mělo na nejsevernější bod planety dorazit v neděli 13. dubna. V ten den hodlají cestovatelé na místě zakopat DVD s divadelní hrou Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Motivací je dokázat, že na severním pólu čeští polárníci doopravdy byli a budou.

Sázková kancelář Fortuna na jejich úspěch vypsala kurzy. Mírně favorizuje možnost, že oba polárníci na pól dojdou. Pro jistotu vypsala také kurz 50:1 na nenadálé události, například na to, že by jednoho z dobrodruhů sežral lední medvěd.



Profil polárníků

Petr Horký

Režisér, dobrodruh, cestovatel. Natočil 30 dokumentů v přibližně 50 zemích.

Natáčel tygří žraloky v JAR, vybuchující sopku Merapi na Jávě nebo v zakázaném teritoriu Malediv objevil na dně oceánu dvě potopené lodě. Miroslav Jakeš

Polárník, který v roce 1993 jako první Čech došel pěšky na severní pól, od té doby byl na pólu pětkrát. Nejúctyhodnější je jeho jedinečný sólový přechod přes Grónsko z východu na západ, který v roce 1996 uskutečnil bez jakéhokoliv spojení a cizí pomoci. www.piranhafilm.cz