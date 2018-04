S čím přežít pod lavinou i v drsné divočině

Na úvod je třeba říci, že pomůcky a "vychytané" outdoorové přístroje jsou jedna věc, základem bezpečného pohybu v backcountry (mimo značené cesty a sjezdovky) ale nadále zůstává prevence a respekt k horám.

Lavinové pomůcky

Airbag, který vás udrží nahoře

Jednoznačně nejlepší ochranu před lavinou představuje ABS airbag. V okamžiku, kdy se s vámi utrhne lavina, musíte udělat jediné - zatáhnout za bezpečnostní pojistku, která aktivuje dva airbagy o velikosti 170 litrů. Hlavní funkcí tohoto systému je udržení oběti na povrchu laviny.

Podle statistiky bylo s ABS zasypáno 180 lidí, z nichž pouze tři nepřežili. Pokud prokážete, že jste byl zasypán lavinou, dostanete novou plynovou náplň zdarma.

Z našeho pohledu je nejzajímavější model Vario - line, neboť kombinuje tři batohy v jednom - 15, 30 a 50 litrů.

Cena: od 17 680 Kč

Více: www.abs-airbag.com





Vzduchový límec

Novinkou na našem trhu (ve světové distribuci 2 roky) je Snowpulse "Life Bag". Systém je podobný ABS airbagu, má však jeden vak (150 l), který vás z laviny táhne hlavou vzhůru. Předností tohoto systému je, že chrání vaši hlavu a oblast krční páteře. Statistiky účinnosti Life Bagu nejsou zatím známy. Dodáván je ve třech velikostech - 15, 30 a 45 litrů.

Cena: Od 20 990 Kč

Více: www.snowpulse.cz





Vaše druhé plíce

Desátého února 2002 byl v Britské Columbii zasypán horský vůdce, nalezli ho po 45 minutách v hloubce 150 cm - kdyby neměl avalung, jeho šance na přežití by byla kolem 15 %.

Black Diamond Avalung vás sice neudrží na povrchu, ale umožní vám pod lavinou dýchat, což je naprosto nezbytné, neboť 80 % všech lavinových obětí zahyne kvůli udušení. Patentovaný systém uvnitř avalungu odděluje O 2 od vydechovaného CO 2 , který vydechujete zpátky do sněhu. Zabráníte tím vytvoření ledové masky kolem vašeho obličeje a případné otravě CO 2 . Pokud se nezabijete pádem, nárazem do stromu nebo nezemřete na podchlazení, máte šanci vydržet s avalungem pod sněhem až 3 hodiny.

V Kanadě je avalung používán pro dýchání i při jízdě ve velmi prachovém sněhu.

Cena: samostatný avalung 3 475 Kč, s batohem od 4 225 Kč

Více: www.avalung.com





Pípák

Lavinový vyhledávač je naprostá nezbytnost pro pobyt v backcountry. Na základě odborných testů a zkušenosti odborné veřejnosti považujeme za nejzajímavější přístroj na trhu tříanténní Pieps DSP (těsně následovaný modelem Pulse Barryvox od Mammutu).

Tento tříanténní vyhledávač mimo jiné disponuje inteligentní funkcí Smart Transmitter, která řídí vysílání rádiového signálu v okamžiku, kdy ostatní vysílače mlčí, tudíž nedochází k vzájemnému rušení signálů a je tím ulehčeno hledání zasypaných. Německá kvalita, dosah 60 m a záruka 5 let.

Cena: 8 790 Kč

Více: www.pieps.cz





Chytrá sonda

Elektronická sonda Pieps iProbe zvyšuje dosah z 2,25 m (rozložená sonda) na 3,75 m (elektronické vyhledávání). Akusticko-optická indikace vzdálenosti hrotu sondy od zasypaného vás upozorní 30 cm od vyhledávaného. Pokud má oběť pípák Pieps, dokáže ho sonda dočasně deaktivovat, čímž usnadní vyhledávání ostatních zasypaných. Kompatibilní se všemi lavinovými vyhledávači na trhu.

Cena: 3 490 Kč

Více: www.pieps.cz





Check and Ride

Mechanický ukazatel míry rizika vám po nastavení aktuálních hodnot, jako je rychlost větru, teplota, sklon svahu, ..., ukáže míru lavinového rizika. Zkušení horalové se možná ušklíbnou, ale pokud vaše zkušenosti nejsou velké, je to ideální nástroj. Ch & R se jednoduše připne na bundu nebo batoh, takže ho budete mít vždy při ruce.

Cena: 441 Kč

Více: www.ortovox.com







Pomůcky při ztrátě orientace

Dalším častým důvodem lidských obětí při pohybu v backcountry je ztráta orientace, která může vést k tragickému konci. Mobilní telefon máme všichni, ale když budete muset říci záchranářům vaši polohu ve větru o rychlosti 100 km/h a mlze, nejspíš se vám to nepodaří.

Nejmenší outdoorový počítač s funkcí GPS na světě

Pokud jezdíte v backcountry a nikam zrovna nešlapete, je pro vás klasická GPSka spíše zátěží. Oproti klasické GPSce je Suunto X10 značně omezená, ale dokáže vás bezpečně dovést až na 500 míst, která si uložíte do paměti. Kromě nízké váhy oceníte i další funkce, jako je výškoměr, barometr, kompas a možnost vyhodnocení vašich dat v počítači.

Cena: 12 990 Kč

Více: www.suunto.com





Anděl strážný

Úspěšnou alternativou k satelitnímu telefonu je přístroj Find me Spot, který vám dokáže zavolat pomoc prakticky odkudkoliv kromě indického subkontinentu, středu a jihu Afriky a východní části Jižní Ameriky.

V praxi spot funguje takto: nejdříve je nutná registrace za 9,99 USD měsíčně, resp. 99 USD ročně. Ve vašem profilu si zvolíte, na jaké e-mailové adresy a GSM čísla chcete odesílat zprávy o vašem pohybu a stavu. Stačí zmáčknout tlačítko OK a zpráva se včetně vašich GPS souřadnic odešle na zvolená čísla a adresy (přístroj umožňuje posílat údaje o vaší poloze každých 10 minut).

Tlačítko Help slouží jako žádost o "neoficiální pomoc", to znamená, že žádost o pomoc se odešle pouze na vámi zvolená čísla a e-maily, např. vašim přátelům nebo záložnímu týmu.

V případě krajní nouze zmáčknete tlačítko 911 a spustíte mezinárodní záchrannou akci přímo v GEOS International Emergency Service Center. Obě žádosti jde opětovným zmáčknutím tlačítka zrušit.

Cena: 199,99 eura (možno objednat přes internet.)

Více: www.international.findmespot.com





Bunda s integrovanou navigací

Zní to trochu utopicky, ale opravdu to funguje. Navjacket má v sobě integrovanou GPSku, vestavěný displej v rukávu a audiosystém, který zprostředkovává hlasové instrukce, v kapuci. Stačí jen zadat vámi požadovanou pozici a bunda Navjacket vás k ní dovede. Navíc vám displej integrovaný v rukávu ukáže vaši aktuální rychlost, předpověď počasí, nebo kolik času vám zbývá do cíle.

K GPS jednotce lze připojit i mobilní telefon a zobrazit 3D mapy střediska či body zájmu, např. snowpark.

Cena: zatím není známa

Více: www.navjacket.com