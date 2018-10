S balonem do oblak. Jak překonávají pasažéři v koši strach z létání

Šestý díl seriálu S balonem do oblak se zaměří na pasažéry zážitkových a vyhlídkových letů. Jaká touha je žene do proutěného koše, aby se vydali vzhůru k nebi? Kdo se nejčastěji svěří do rukou pilota balonu a podaří se pasažérům překonat strach z výšek?