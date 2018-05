S balonem do oblak. Jaký je rozdíl mezi plynovým a horkovzdušným balonem?

Let balonem patří mezi jeden z nejhezčích způsobů, jak objevovat krásy přírody a zákoutí jinak nepřístupné krajiny....

OBRAZEM: V balonu nad opylenými Slapy. A kdo najde svůj dům či hausbót?

Byl to let jako z reklamní brožury. Tak hodnotili piloti sobotní ranní let, který se uskutečnil v rámci tradiční...