S autostanem třeba na konec světa. Vyzkoušeli jsme za vás

Hotel vs. autostan

Není to tak dávno, co se hodně jezdívalo vlakem na vodu s typickým "áčkem". Dnes lidé během dovolené tráví mnohem víc času v penzionu nebo v hotelu. Autostan nabízí alternativu k těmto dvěma způsobům. Původně byl vytvořený pro terénní dobrodruhy, ale hodí se všude tam, kde si nejste jisti noclehem nebo nechcete být na "kamenném noclehu" závislí.

Výrobek vznikl na základě myšlenky spojit auto a camping v jedno. Zamezit nastydnutí od studené země, užít si komfortu a prostoru na střeše auta a zároveň tím i ušetřit místo. S nápadem autostanu přišli už před 50 lety Italové, dnes je oblíbený hlavně v severských zemích a v Německu. U nás je to zatím poměrně neznámá novinka, autostan znají především lidé, kteří vyjíždějí do terénu a často také vlastní terénní auto.

Také jako úložný prostor

Složený autostan vypadá jako široký střešní box. Měl by být vhodný i pro zavazadla. "Lidé si do něho opravdu dávají tašky," potvrzuje Jiří Ptáček, provozovatel půjčovny autostanů.

Svou velikostí autostan vyhovuje předpisům na silnicích. Může přečnívat střechu vozu, neměl by ale přesahovat obrys celého vozidla. Vzhledem k tomu, že délka stanu je zhruba 2,1 metru, je velikostně srovnatelný se střešním boxem.

Maggiolina velká a malá

K nám se zatím dovážejí dvě základní velikosti stanu Autohome typu Maggiolina. Menší 130 × 210 centimetrů, do níž by se měli vejít dva dospělí, je vhodná například pro octavii a podobná středně velká auta.

Měli jsme možnost vyzkoušet pouze větší velikost 145 × 200 centimetrů, hodící se spíše na minivan či větší vůz. Doporučuje se pro dva dospělé a jedno dítě. Větší stan je rozhodně prostornější než obyčejný "pruťák".

Součástí vypůjčeného výrobku je žebřík. Na pohled sice nevypadá moc bytelně, ale je vcelku stabilní. V půjčovně poskytnou i matraci, kterou vám do stanu vloží, když ho montují na vaše auto. Praktickým doplňkem je i zabudovaná lampička v horní tyči.

Autostan, typ Maggiolina větší provedení

Rozbalit a zabalit

Po uvolnění pojistky a krátkém točení páčkou, čímž se oddělí vrchní část od spodní, se mezi nimi napne pevná tkanina vyztužená kovovými tyčemi. Je to celkem lehká práce, kterou můžete nechat udělat i děti. Při skládání je potřeba dávat pozor na rovnání stanové látky dovnitř, protože se stává, že se uprostřed zadrhne. Zabalování je tedy spíše práce pro dospělé členy rodiny.

Podle Ptáčka mají zákazníci na začátku nejčastěji obavy, zda je autostan unese. Většina výrobců automobilů uvádí povolené zatížení střechy vozidla během jízdy (dynamické zatížení) v rozmezí 50 - 100 kg, hmotnost složeného stanu je přitom kolem 50 kg v závislosti na konkrétním typu. Zatížitelnost střechy stojícího vozidla, tedy statické zatížení, výrobci zpravidla neudávají, ale bývá mnohonásobně vyšší a pro užití autostanu zcela dostačující.

Kolik to bude stát

Za samotné půjčení malého stanu zaplatíte kolem 500 korun, za větší 600 korun na den. Pokud byste se stan rozhodli koupit, začnete na 45 000 Kč.

S dalším poplatkem musíte počítat v kempu. Kontaktovali jsme několik kempů, jak by si autostan účtovali. "Můžeme to brát jako stan," odpověděli nám z autokempu Bílý kámen u Máchova jezera. Jinde, například v kempu Seč, by ho počítali jako obytné auto.

Chorvatsko autobusem nebo autostanem

Nejvíc Čechů jezdí na dovolenou do Chorvatska, proto jsme se pokusili srovnat výdaje za cestu do Chorvatska autobusem do kempu a autostanem.

Do Chorvatska do kempu s autobusem vs. s autostanem Cesta autobusem do Chorvatska a zpět 2 000 Kč Cesta s autostanem do Chorvatska a zpět 4 400 Kč

Ubytování ve stanu 6 125 Kč Ubytování v autostanu 6 825 Kč Zapůjčení autostanu na sedm dní 3 430 Kč

Celková cena výletu autobusem na týden do Chorvatska 8 125 Kč

Celková cena výletu s autostanem na týden do Chorvatska 14 625 Kč

Ceny jsou brány podle ceníku autokempu Tomi camping

Cesta s autostanem je tak o poznání dražší než cena dovolené, kde se o nic nemusíte starat. Autostan je však hlavně zajímavou alternativou pro ty, kteří nechtějí trávit dovolenou stále na jednom místě, ale často se přesouvají z místa na místo. V tom případě je určitě o dost levnější než karavan nebo obytné auto.