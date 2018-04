S autem v cizině jsou potřeba další doklady

I když v některých okolních zemích se místní policie spokojí s českými "papíry", spoléhat se na to nedá a rozhodně stojí za námahu vyřídit si mezinárodní řidičský průkaz.Získat tento dokument není nijak těžké. Stačí se obrátit na některý z dopravních inspektorátů okresních ředitelství Policie České republiky, kde vám po předložení řidičského oprávnění, fotografie, vyplněné žádosti a padesátikorunového kolku mezinárodní verzi na počkání vystaví. Důležité je u přepážky zároveň uvést, do jaké země cestujete, protože ani běžně vydávaný mezinárodní průkaz, který platí tři roky, neuznávají všude. Vyjímku v tomto případě představuje Velká Británie, Turecko, Portugalsko, Spojené státy a většina latinskoamerických zemí.Pokud tedy cestujete do některé z výše jmenovaných, musíte požádat o speciální typ, který se sice tomu předchozímu velmi podobá, platí ale pouze jeden rok. Ovšem aby situace byla ještě o trochu složitější, neuznají vám ho například na Ukrajině. V každém případě se vyplatí podrobně se na tyto případy vyptat přímo u přepážky, kde mezinárodní řidičské průkazy vystavují.Důležité je rovněž vědět, že spolu s mezinárodně platným dokladem je třeba s sebou vozit i český řidičský průkaz, který policie v cizině většinou rovněž vyžaduje. Ten je navíc užitečný i v případě, kdy si v zahraničí chcete půjčit auto. Nezřídka se totiž stává, že půjčovny vyžadují určitý počet odježděných let a tuto skutečnost mezinárodním "řidičákem" neprokážete - tam je totiž uvedeno pouze datum jeho vydání. Takže řídíte-li například pět let a o mezinárodní verzi řidičského oprávnění požádáte těsně před dovolenou, budete pro cizí půjčovnu zelenáč, kterému auto nepůjčí, pokud je nepřesvědčíte o opaku.Kdy o mezinárodní řidičský průkaz požádat je také velmi důležité. Bývá pravidlem, že největší nápor žádostí se na policii snese logicky vždy před hlavní turistickou sezónou. Takže chcete-li si ušetřit dlouhé čekání, vyplatí se tuto formalitu vyřídit s dostatečným časovým odstupem a ne na poslední chvíli.K mezinárodnímu průkazu ještě jednu věc: platí vlastně jen pro turistické účely. Budete-li v cizině pobývat delší dobu, například pracovně, neobejdete se zřejmě bez řidičského průkazu té které země. Dejme tomu ve Spojených státech se to považuje za automatické.Z dalších dokladů, bez nichž se český řidič v cizině neobejde, zvláště pokud cestuje vlastním autem, je třeba jmenovat takzvanou zelenou kartu, která potvrzuje, že je auto pojištěno. S tou však dnes už nebývá příliš problémů, protože každý motorista, který o ni požádá při placení "povinného ručení", ji dostane od pojišťovny na počkání