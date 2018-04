S 26 ozbrojenci na Karisimbi aneb Rwanda není sranda

Může se hodit Rwanda je vnitrozemský stát v centrální Africe. Od jezera Kivu na západě země terén stoupá směrem na východ a vytváří náhorní plošinu, na severu se zdvihá vulkanické pohoří Virunga se dvěma činnými sopkami. Cestovatelé do Rwandy jezdí především kvůli nádherné přírodě a národním parkům s mnoha divokými zvířaty. Parc National des Volcanos (Virunga) je světoznámý kvůli jedné z posledních zde žijících populací horských goril. Velmi atraktivní je okolí jezera Kivu s krásnými plážemi a výhledem na čtyřtisícové vulkanické vrcholy. Doprava

Do Rwandy se dostanete letecky přes letiště v Kigali. Existuje přímá linka z Bruselu a keňského Nairobi. Po silnici je možné do Rwandy přicestovat z Ugandy. Příjezd po silnici z Burundi, Tanzanie nebo Konžské demokratické republiky (bývalý Zair) se důrazně nedoporučuje, a to z bezpečnostních důvodů. Ve všech případech je nutno použít terénní vůz. Vzhledem ke stáří a stavu používaného lodního parku se nedoporučuje použití lodní dopravy pro cestu po jezeře Kivu z Konžské demokratické republiky.

Autobusová a minibusová doprava je velmi hustá, jednotlivé linky obsluhují všechny oblasti. Používání veřejné dopravy však nedoporučujeme, protože autobusy jezdí většinou přetížené, neudržované a jejich řidiči si nedělají hlavu s dodržováním dopravních předpisů. Taxíky si můžete najmout v Kigali a velkých městech. Ubytování Pokud se ubytujete v levnějších hotelích, budete potřebovat asi 10 USD za jednolůžkový, 15 USD za dvojlůžkový pokoj. Lépe vybavené hotely jsou asi třikrát dražší. Velmi skromné, ale čisté ubytování je v misiích, a to už od 1,5 USD za osobu. Jídlo v restauracích od 2 USD, na pouličních stáncích je samozřejmě levnější.



Podnebí

Průměrná teplota je po celý rok kolem 30 °C. Pouze ve vyšších polohách (Rwanda je hornatá země) je značně nižší - kolem 13 °C. Hlavní dešťová sezona trvá od října do května, je přerušena obvykle kratším obdobím sucha od půlky prosince do půlky března. Nejsušší měsíce jsou červen až září. Na srážky je bohatý především hornatý severozápad, který je pokrytý deštnými pralesy.