São Miguel: ostrov, kde se vaří pod zemí

Může se hodit Letenka z Lisabonu na Azory stojí okolo 200 - 250 euro, ale existují i různé slevy a sezonní akce, dá se sehnat za 150 euro, létají tam SATA Airlines Komunikace na ostrově jsou v dobrém stavu, turistické značení dobré. A pokud se rozhodnete prozkoumat pouze jeden ostrov, nemusíte ani nikam spěchat. Na ostrově São Miguel jsme strávili osm dní, což je doba, která zcela stačí dokonalému poznání ostrova. Pro ilustraci - přejetí ostrova na šířku trvá necelých 20 minut. Pokud se na Azory vydáte, stojí za to zvážit i návštěvu ostatních ostrovů. V zimním období funguje pouze letecká doprava, v letním můžete využít i dopravu námořní. Azorské ostrovy určitě stojí za to cíleně prozkoumat. Většinou se k nim cestovatelé dostávali pouze náhodou: např. Mark Twain cestou do Svaté země, francouzský básník René Chauteaubriand cestou do USA, ale vždy v nich ostrovy zanechaly dojmy... *** Chystáte se do portugalsky mluvících zemí? Informace a fotografie si prohlédněte ZDE