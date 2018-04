Rys ostrovid: už jednou u nás vyhynul, hrozí mu to zase

Rozhovor redaktora MF DNES s CK M'plus travel Redaktor MF DNES se vydával za zájemce o služby Cestovní kanceláře M'plus travel. Pod záminkou, že jeho kamarád chce lovit chráněného rysa, zjišťoval, jak firma hony na různá zvířata v českých lesích organizuje.

Kamarád z Německa se dozvěděl o vaší nabídce lovit divoká zvířata a ptáky. * Máte na mysli loveckou turistiku? Ano, vy cesty turistů přímo organizujete? * Zprostředkováváme. Co může udělat pro to, aby se lovení mohl zúčastnit? * Poslat nám e-mailem, jakou má představu, co by chtěl realizovat, kolik lidí by přijelo. My bychom mu odpověděli a udělali nějakou nabídku. Tedy i to, co by chtěl ulovit? * Přesně tak, a my mu uděláme nabídku, co by se mohlo dělat, jaká je přibližná relace a v jakém území republiky. Na webových stránkách vaší cestovní kanceláře je uveden také vstupní poplatek 50 eur. * To jsou poplatky schválené mysliveckým svazem u nás v Čechách, které ta která lovecká společnost vyžaduje. U jednotlivé zvěře a ptáků máte připsáno i období, kdy si může nabízenou zvěř turista ulovit. * Ano, je to doba, po kterou se může lovit. To je celosvětově, nebo řekněme celoevropsky. Je to období, kdy se zvěř může střílet, mimo tato období je hájená, kdy se nesmí lovit vůbec, protože například čeká mladé. V nabídce máte i termín pro ulovení rysa. Může si ho tedy kamarád ulovit? * To záleží na domluvě s našimi partnery, to jsou Lesy České republiky a myslivecká sdružení, zda bude volnej jeden rys nebo třeba dva. Využívají takovou možnost především cizinci? * Ano, je o to velký zájem. V Čechách je teď nadlimitní stav zvěře, takže to není problém.