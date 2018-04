Létejte pomaleji! nařídil pilotům Ryanair. Chtějí ušetřit na palivu

Irská nízkonákladová společnost oznámila v pondělí čtvrtletní pokles zisků, a to navzdory tomu, že obrat vzrůstá a přibývá cestujících. Na vině je prý růst ceny paliva, pokles britské libry i stávky kontrolorů letového provozu ve Francii. Ryanair proto nyní apeluje na své piloty, aby snížili letovou rychlost.

"Začali jsme létat o trochu pomaleji a výsledkem je, že spotřebováváme méně paliva. Palivo je totiž největším výdajem, takže zvýšení jeho ceny pro nás představuje velký problém," uvedl finanční ředitel Ryanairu Howard Miller pro list Financial Times. Bezpečnost není tímto naším rozhodnutím nijak ohrožena, tvrdí vedení společnosti s tím, že na palivu prý takto mohou značně ušetřit. Britský deník Daily Mail napsal, že až 15 procent.

Hmotnost si musí hlídat i zaměstnanci

Není to poprvé, co Ryanair - ve snaze snížit hmotnost předmětů na palubě - přistoupil k některým nezvyklým opatřením. Minulý rok zmenšil palubní magazín z formátu A4 na A5, stejně jako letové menu. Tento krok měl přinést úspory v řádu tisíců liber a náklady na tisk snížit o více než 400 tisíc liber (asi 12 milionů korun).

Mluvčí aerolinky dokonce přiznal, že apelují na palubní personál, aby si hlídal svoji hmotnost. "Zvažovali jsme i odstranění područek u sedadel, ale nakonec jsme to zavrhli. Ale povzbuzujeme palubní osazenstvo, aby si hlídalo svoji váhu - motivací by pro ně mělo být i to, že se budou moci objevit v našem ročním kalendáři," řekl Robin Kiely pro britský Telegraph.

Ryanair rovněž snížil hmotnost pojízdných vozíků a sedadel v letadlech a omezil i množství ledu.

Jiné letecké společnosti se také snaží snižovat náklady na palivo. Některé vyměnily sklenice v první třídě za plastové kelímky či odstranily vozíky s magazíny. Air Canada v roce 2008 vyměnila plovoucí vesty v některých svých letadlech lehčími plovoucími pomůckami. Úřady to nakonec odsouhlasily s tím, že to musí být pouze v letadlech, které nelétají více než 80 km od pevniny.

Robert Crandall, bývalý šéf společnosti American Airlines, tvrdil už v 80. letech, že ušetřili ročně 40 tisíc dolarů pouze tím, že do každého salátu dali o jednu olivu méně.