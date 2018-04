Rychlovlak lepší než letadlo

Podle zástupce ministerstva železničních spojů Valerije Šatajeva jde o velmi spolehlivý a časově výhodný dopravní spoj, který vytvoří kvalitní konkurenci leteckému spojení. V budoucnu by totiž vlak měl jezdit rychlostí až 350 kilometrů za hodinu. Vzdálenost 650 kilometrů tak urazí prakticky za stejnou dobu jako letadlo, přičemž cenově je cesta vlakem značně výhodnější. Letenka dnes stojí kolem 2000 rublů (asi 71 dolarů), zatímco jízdenka je za 186 rublů (necelých sedm dolarů).

Vlak číslo 161 nyní jezdí dvakrát denně pět dnů v týdnu. Ranní spoj odjíždí z Petrohradu v 6:55 místního času a večerní v 19:00; z Moskvy pak o hodinu později. Mnozí Moskvané rádi jezdí do Petrohradu "za kulturou". Cesta vlakem dosud trvala prakticky celou noc. Dnes se z centra Moskvy do centra Petrohradu dostanou

přesně za 4 hodiny 20 minut. Už nyní je to rychlejší než cestovat letadlem. Ačkoli samotný let trval zhruba dvě hodiny, více než tři hodiny museli cestující strávit dopravou na letiště, odbavováním a čekáním na zavazadla.

Cestující rychlostního vlaku si mohou už při koupi jízdenky připlatit 90 rublů na stravu. K dispozici jim jsou i dva bary. V budoucnu se počítá s tím, že podobné vlaky budou nasazeny i na cesty do zahraničí. Připravuje se projekt rychlostního spojení

s Varšavou nebo Berlínem. Cesta z Moskvy do Berlína by pak mohla trvat zhruba 15 až 16 hodin. Pro domácí spoje je přitom velmi důležitý jižní směr. Cesta za rekreací do Adleru či Soči u Černého moře by se již v nejbližší době měla zkrátit na 17 hodin.

V budoucnu se počítá i s rychlostním železničním spojením s Jekatěrinburgem na Urale.

Pro rychlostní vlaky ministerstvo železničních spojů zatím využívá lokomotivy ER-200 rižské výroby. Nové lokomotivy z místních závodů v Děmichovu, Novočerkassku nebo Tveru by měly začít jezdit již letos v létě. V soupravě je nyní deset vagónů.

Asi za půl roku se jejich počet zvýší na 17. Vlaky přitom budou jezdit prakticky bez zastávky.