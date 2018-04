RYCHLÉ ODBAVENÍ MÁ UŽ I RUZYNĚ

Pro odbavení cestujících s příručním zavazadlem je nově od ledna letošního roku v odletové hale pražského letiště Ruzyně v blízkosti přepážky číslo 21 k dispozici samoobslužný odbavovací automat (tzv. Quick Check-In terminál), který mohou využít jak držitelé elektronických letenek ETIX, tak klasických papírových letenek s magnetickým proužkem. Palubní vstupenku u automatu obdrží i cestující, kteří se odbavili pomocí WAP telefonu a přes internet, a to ještě 45 minut před plánovaným odletem, zatím však pouze na lety Lufthansy provozované z Prahy. Automat umožňuje odbavení jedné či více osob společně a pro komunikaci lze zvolit angličtinu, němčinu či francouzštinu. Postup odbavení je následující: do automatu se vsune letenka s magnetickým proužkem či karta, která byla použita při rezervaci letu. Z magnetického pásku přečte odbavovací systém nutné údaje a cestující volí dotykem přímo na obrazovce z nabízených možností. Nakonec automat vytiskne palubní vstupenku s údaji o času nástupu do letadla a východu k letadlu, s číslem sedadla pro držitele elektronické letenky i platební doklad.