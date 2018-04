Rychle, ještě je čas vyrazit na Hruboskalsko

PAMÁTKY:

hrad Valdštejn - platí se vstupné. Původně gotický hrádek na skalním ostrohu je romanticky přestavěný. V místním kostele se často konají víkendové koncerty, v objektech hradu výstavy, na nádvoří šermířské souboje. zámek Hrubá Skála - za vstup na vyhlídkovou terasu a věž se platí vstupné. Výhledy na skalní město jsou srovnatelné s vyhlídkami na turistické cestě arboretum - sbírka volně rostoucích exotických stromů Hlavatice - skalní blok s kovovými schody umožňuje výhled na Turnovsko SKÁLY:

Kapelník - symbol oblasti, nejvyšší věž na Hruboskalsku (80 metrů)

Podmokelská - věž naproti Kapelníkovi s nejdelší cestou oblasti, která je jištěná osmi kruhy Taktovka - štíhlá věž podobná své jmenovkyni v Prachovských skalách, obě jsou dole užší než nahoře Maják - impozantní hranolovitý blok, v jeho okolí nejsou vyšší skály a působí proto nejmohutnějším dojmem v okolí Skaut - věž, jejíž jméno se nejčastěji měnilo. Říkalo se jí také Pionýr, Novákovy věže a Hrad (názvy jsou řazeny od nejmladšího po nejstarší) Bažináč - nevýznamná a lehce přístupná věžka. Traduje se o ní, že kdo nedosáhl jejího vrcholu, nezná pořádně Skalák Dračí zub - vysoká věž, na které zanechali své prvovýstupy nejznámější otec a syn. Kauschkovu spáru vylezl v roce 1906 Rudolf Kauschka a stejně obtížnou Kauchkovu hranu o pár metrů vedle v roce 1937 Manfred Kokot - nejsprostší oficiální název věže na Hruboskalsku. Hned vedle jsou věžky Lemoun a Varle, Kokotu se říká také Ocas Sahary. Na Kokotovi se vyřádili i prvovýstupci, uvádíme proto jimi pojmenované směry, které přelezli v jediném roce 1994: Mukni a máš ho v sukni (Starý - Novotný), Kokotina (bratři Meierové), Mám ho v sukni (bratři Meierové - Starý - Stříbrný) a Pepa naprudko (bratři Meierové) Ottova věž - Vyhlídkové hraně z roku 1964 se z recese dlouho říkalo Hitlerkante Osudová věž - skála u silnice na vrcholu stoupání ze Sedmihorek do Doubravic s nápadným oknem. Pokud se k němu obrátíte zády a přes rameno trefíte šiškou okno, bude k vám osud v budoucnu milostivý. Pokud se nestrefíte, tak pán bůh s vámi. A pokud zůstane šiška ležet v okně, těšte se na přírůstek do rodiny. KDE SE NAJÍST:

dvě restaurace a jeden stánek v lázních Sedmihorky, levná hospoda na nedalekém koupališti, restaurace na zámku Hrubá Skála a u hradu Valdštejna PITNÉ PRAMENY:

Kořenského (pod Kapelníkem) a Amáliin (na Angrově stezce) PLACENÁ PARKOVIŠTĚ:

Sedmihorky (auto lze odstavit před placeným parkovištěm u lázní), zámek Hrubá Skála, lesní parkoviště Pelešany ŽELEZNICE:

z Turnova jezdí do Karlovic motorový vlak, ale bere jen velmi omezený počet bicyklů